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Я уже с вами.
В столице Кузбасса в честь Дня шахтёра запустят праздничный фейерверк.
Салют прогремит 26 августа в 21:50 на Университетском мосту.
Как уже сообщал ВашГород.ру, залпы будут окрашивать небо в течение восьми минут. Всего ожидается 672 заряда. При этом элементы салюта не должны повторяться.
Напомним, праздничные мероприятия в честь Дня шахтёра будут проходить в Кемерове 26 и 27 августа. Подробную программу можно посмотреть здесь.
Добавим, 26 августа в областном центре откроют светомузыкальный фонтан «Сила шахтёрских традиций».
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