В столице Кузбасса в честь Дня шахтёра запустят праздничный фейерверк.

Салют прогремит 26 августа в 21:50 на Университетском мосту.

Как уже сообщал ВашГород.ру, залпы будут окрашивать небо в течение восьми минут. Всего ожидается 672 заряда. При этом элементы салюта не должны повторяться.

Напомним, праздничные мероприятия в честь Дня шахтёра будут проходить в Кемерове 26 и 27 августа. Подробную программу можно посмотреть здесь.

Добавим, 26 августа в областном центре откроют светомузыкальный фонтан «Сила шахтёрских традиций».