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Салют на День шахтёра в Кемерове: где и когда

Сегодня 11:11
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
partyseo.garipovmedia.ru

В столице Кузбасса в честь Дня шахтёра запустят праздничный фейерверк.

Салют прогремит 26 августа в 21:50 на Университетском мосту.

Как уже сообщал ВашГород.ру, залпы будут окрашивать небо в течение восьми минут. Всего ожидается 672 заряда. При этом элементы салюта не должны повторяться.

Напомним, праздничные мероприятия в честь Дня шахтёра будут проходить в Кемерове 26 и 27 августа. Подробную программу можно посмотреть здесь.

Добавим, 26 августа в областном центре откроют светомузыкальный фонтан «Сила шахтёрских традиций».

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