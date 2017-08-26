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Я уже с вами.
Холодное водоснабжение отключат в Куйбышевском, части Кузнецкого и Центрального районов Новокузнецка.
Связано это с ремонтом по замене сальниковых компенсаторов на водоводе под Кузнецким мостом. Кроме того, будут проводиться сопутствующие работы по замене задвижки по адресу: улица Шункова, 25а.
Холодной воды не будет в квартирах новокузнечан с 20:00 часов 30 августа до 6:00 часов 1 сентября.
Под частичное сокращение подачи воды попадают Центральный район и Ближнее Куйбышево. В зону полного отключения попадают здания, расположенные в Завокзальном районе, Дальнем Куйбышеве, а также дома по улице Запорожская, 8; улице Грибоедова 3, 5; улице Шункова 20а, 22, 26. Об этом сообщили в городском «Водоканале».
Жителей просят сделать запасы воды. Отмечается, что социально-значимым объектам по заявкам будет организован подвоз воды.
Подробности можно уточнить по телефону диспетчерской службы ООО «Водоканал»: (3843) 900−700.
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