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Новокузнечане на 34 часа останутся без холодной воды

Сегодня 14:00
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kazanreporter.ru

Холодное водоснабжение отключат в Куйбышевском, части Кузнецкого и Центрального районов Новокузнецка.

Связано это с ремонтом по замене сальниковых компенсаторов на водоводе под Кузнецким мостом. Кроме того, будут проводиться сопутствующие работы по замене задвижки по адресу: улица Шункова, 25а.

Холодной воды не будет в квартирах новокузнечан с 20:00 часов 30 августа до 6:00 часов 1 сентября.

Под частичное сокращение подачи воды попадают Центральный район и Ближнее Куйбышево. В зону полного отключения попадают здания, расположенные в Завокзальном районе, Дальнем Куйбышеве, а также дома по улице Запорожская, 8; улице Грибоедова 3, 5; улице Шункова 20а, 22, 26. Об этом сообщили в городском «Водоканале».

Жителей просят сделать запасы воды. Отмечается, что социально-значимым объектам по заявкам будет организован подвоз воды.

Подробности можно уточнить по телефону диспетчерской службы ООО «Водоканал»: (3843) 900−700.

Комментарии 2
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Сталин
1 0
Ну и значит денег хрен получите за эти дни
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Алекс
0 0
Вот так подарок к 1 сентября!!!
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