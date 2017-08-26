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Я уже с вами.
Специалисты рассказали о самых востребованных специальностях у абитуриентов в этом году.
В списке оказались «телевидение», «судебная экспертиза», «торговое дело», «управление персоналом», «реклама и связи с общественностью», «правовое обеспечение национальной безопасности», а также «международные отношения». Об этом RT рассказали в Федеральном агентстве по делам молодёжи.
По мнению президента Всероссийского фонда образования Сергея Комкова, появление специальности «телевидение» в перечне популярных объясняется её схожестью с направлением «реклама и связи с общественностью». А направление «судебная экспертиза» набирает популярность в связи со снижением интереса абитуриентов к профессии юриста.
Ранее ВашГород.ру рассказывал, какие учебные заведения чаще всего выбирали абитуриенты в Кузбассе.
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