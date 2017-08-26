Специалисты рассказали о самых востребованных специальностях у абитуриентов в этом году.

В списке оказались «телевидение», «судебная экспертиза», «торговое дело», «управление персоналом», «реклама и связи с общественностью», «правовое обеспечение национальной безопасности», а также «международные отношения». Об этом RT рассказали в Федеральном агентстве по делам молодёжи.

По мнению президента Всероссийского фонда образования Сергея Комкова, появление специальности «телевидение» в перечне популярных объясняется её схожестью с направлением «реклама и связи с общественностью». А направление «судебная экспертиза» набирает популярность в связи со снижением интереса абитуриентов к профессии юриста.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, какие учебные заведения чаще всего выбирали абитуриенты в Кузбассе.