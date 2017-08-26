Площадка для воркаута получила прописку в парке Жукова.

Её открытие состоялось сегодня, 26 августа.

В парке Жукова совместно с «Сибирской генерирующей компанией» открыли площадку для воркаута. Это первая из восьми спортивных зон, которые появятся в текущем году в рамках сотрудничества с энергетиками, — сообщил глава города Илья Середюк на своей странице во «ВКонтакте».

Он добавил, что при содействии «Сибирской генерирующей компании» ранее в разных районах города, в Сосновом бору были установлены игровые и спортивные площадки, оборудованы тренажёрные залы, а для музея-заповедника «Красная горка» приобретён экскурсионный автобус, созданы новые экспозиции об истории города.