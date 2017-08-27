В Ленинске-Кузнецком погибли двое маленьких детей. Мать оставила 6-летнего сына и 5-летнюю дочь одних дома.

«Женщина знала, что сожитель придет домой только в течение часа и дети все это время будут одни. Когда сожитель обвиняемой подошел к жилищу и открыл двери, то из-за сильного дыма войти внутрь он не смог. Ползком мужчина добрался до дивана, нащупал там тлеющий матрац. Из-за задымления детей мужчина сразу не нашел, он вытащил матрац на улицу и позвал на помощь соседей», — сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области.

Сосед, зайдя в дом, обнаружил детей без сознания. После этого, он вызвал «скорую помощь». Прибывшие медики зафиксировали смерть пострадавших. Малыши отравились угарным газом.

Следователи выяснили, что дети взяли зажигалку и подожгли мягкую игрушку, а затем огонь перекинулся на матрац.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 33-летней женщине может грозить до 4 лет лишения свободы.