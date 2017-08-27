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Я уже с вами.
Опрос показал, в каком возрасте люди начинают себя чувствовать несчастными на работе.
Как соообщает health.mail.ru, каждый шестой участник опроса старше 35 лет признался, что чувствует себя на работе очень несчастным. А вот среди людей помладше таких оказалось в два раза меньше.
Кроме этого, 25% респондентов в возрасте от 35 до 54 лет уверены, что их недооценивают на работе. А после 55 лет у 29% сотрудников наступает разочарование.
«Наступает время, когда, даже если вы достигли карьерного успеха, работа начинает высасывать из вас все соки. Или жизненные обстоятельства складываются так, что семья оказывается на первом месте. И в какой-то момент вы спрашиваете себя: „А зачем я вообще этим занимаюсь?“», — пояснил специалист по трудовым отношениям из Манчестерской Школы Бизнеса, профессор Кэри Купер.
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