Опрос показал, в каком возрасте люди начинают себя чувствовать несчастными на работе.

Как соообщает health.mail.ru, каждый шестой участник опроса старше 35 лет признался, что чувствует себя на работе очень несчастным. А вот среди людей помладше таких оказалось в два раза меньше.

Кроме этого, 25% респондентов в возрасте от 35 до 54 лет уверены, что их недооценивают на работе. А после 55 лет у 29% сотрудников наступает разочарование.