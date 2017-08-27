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Амана Тулеева похвалил президент России Владимир Путин

Сегодня 09:00
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
izhevskinfo.ru

Глава Кузбасса Аман Тулеев единственным из губернаторов удостоился публичной похвалы от президента России Владимира Путина.

Накануне президент выступил в банкетном зале Кремля и поздравил работников отрасли с Днем шахтёра. По словам Путина, успехи в угледобыче повышают энергетическую безопасность России.

«Угольная отрасль развивается в стране благодаря героической работы тысяч шахтеров, технологов, инженеров, управленческого персонала компаний и др. И здесь, безусловно, хочу отметить заслуги Амана Тулеева, его огромный личный вклад в развитие угольной отрасли», — цитирует слова Владимира Путина SU.

Также Владимир Путин сообщил, что в прошлом году в развитие угольной отрасли вложено более 73 миллиардов рублей. В планах этого года — уже 90 миллиардов.

Комментарии 5
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Ветер перемен...
13 3
Да пусть хоть за х... друг друга укусят.
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Андрей
2 8
Да пусть хоть за х... друг друга укусят.
Модеры молодцы, как то не заметили ничего?????!!!!!
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Екарный бабай
36 0
Ясень пень,разрезов нарыть,много таланта надо.
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777
9 0
Во времена СССР, перед тем, как снять с занимаемой должности или отпрвить на заслуженный отдых, награждали, вручали. Может быть это тот самый случай?:-)
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Я так кумекаю:
4 0
Энергетическая безопасность заключается в том, чтобы Китаю поставлять электроэнергию по 1,5 рубля за киловатт, а нам - как получится ! Стыдобы !
А Гумирыча он "хвалит" к тому, чтобы самому, будучи в пожилом возрасте, оставаться в Кремле, оставаясь "эффективным" президентом - чего, к сожалению, не получается уже сегодня.
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