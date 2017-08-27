Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».
Я уже с вами.
Глава Кузбасса Аман Тулеев единственным из губернаторов удостоился публичной похвалы от президента России Владимира Путина.
Накануне президент выступил в банкетном зале Кремля и поздравил работников отрасли с Днем шахтёра. По словам Путина, успехи в угледобыче повышают энергетическую безопасность России.
«Угольная отрасль развивается в стране благодаря героической работы тысяч шахтеров, технологов, инженеров, управленческого персонала компаний и др. И здесь, безусловно, хочу отметить заслуги Амана Тулеева, его огромный личный вклад в развитие угольной отрасли», — цитирует слова Владимира Путина SU.
Также Владимир Путин сообщил, что в прошлом году в развитие угольной отрасли вложено более 73 миллиардов рублей. В планах этого года — уже 90 миллиардов.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
А Гумирыча он "хвалит" к тому, чтобы самому, будучи в пожилом возрасте, оставаться в Кремле, оставаясь "эффективным" президентом - чего, к сожалению, не получается уже сегодня.