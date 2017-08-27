Глава Кузбасса Аман Тулеев единственным из губернаторов удостоился публичной похвалы от президента России Владимира Путина.

Накануне президент выступил в банкетном зале Кремля и поздравил работников отрасли с Днем шахтёра. По словам Путина, успехи в угледобыче повышают энергетическую безопасность России.

«Угольная отрасль развивается в стране благодаря героической работы тысяч шахтеров, технологов, инженеров, управленческого персонала компаний и др. И здесь, безусловно, хочу отметить заслуги Амана Тулеева, его огромный личный вклад в развитие угольной отрасли», — цитирует слова Владимира Путина SU.

Также Владимир Путин сообщил, что в прошлом году в развитие угольной отрасли вложено более 73 миллиардов рублей. В планах этого года — уже 90 миллиардов.