Большинство россиян слышали, что государство помогает ипотечникам, оказавшимися в трудной ситуация, но как это работает не многие знают.

Как сообщает «Российская газета», такие семьи есть. Так, 19 тысяч семей получили помощь по госпрограмме поддержки с 2015 года. Тем не менее, многие люди плохо информированы о новых инструментах ипотечного кредитования.

Кто может рассчитывать на помощь?

Семьи с детьми, включая детей до 24 лет, которые очно учатся в техникумах, вузах, аспирантуре.

Инвалиды, родители детей-инвалидов.

Ветераны боевых действий.

Какие главные условия предоставления помощи?

Ипотечный платеж вырос не менее чем на 30% по сравнению с плановым платежом, рассчитанным при заключении договора займа.

Среднемесячный совокупный доход семьи после ежемесячного платежа не превышает двукратного прожиточного минимума в расчете на одного члена семьи.

Ипотечное жилье — единственное. Общая площадь 1-комнатной квартиры — не выше 45 кв. метров, 2-комнатной — 65 кв. метров, 3-комнатной — 85 кв. метров. Допускается наличие совокупной доли членов семьи заемщика в праве собственности на одно другое жилье не более 50%.

Кредитный договор должен быть заключен не менее чем за 12 месяцев до подачи заявления на реструктуризацию.

Какая будет помощь?

Остаток кредита заемщика уменьшается на 30%, но не более чем на 1,5 млн рублей. Оставшаяся сумма пересчитывается с учетом новых условий. Валютные кредиты переводятся в рубли по курсу не выше курса ЦБ, с процентной ставкой до 11,5% годовых. По рублевым кредитам ставка не может быть выше текущей. Заемщик освобождается от выплаты неустойки (пени) (за исключением уже уплаченной или взысканной по решению суда), а также комиссионных за проведение реструктуризации.