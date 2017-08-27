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Как с помощью государства снизить платежи по ипотеке в 2−3 раза

Сегодня 10:00
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
news.sarbc.ru

Большинство россиян слышали, что государство помогает ипотечникам, оказавшимися в трудной ситуация, но как это работает не многие знают.

Как сообщает «Российская газета», такие семьи есть. Так, 19 тысяч семей получили помощь по госпрограмме поддержки с 2015 года. Тем не менее, многие люди плохо информированы о новых инструментах ипотечного кредитования.

Кто может рассчитывать на помощь?

  • Семьи с детьми, включая детей до 24 лет, которые очно учатся в техникумах, вузах, аспирантуре.
  • Инвалиды, родители детей-инвалидов.
  • Ветераны боевых действий.

Какие главные условия предоставления помощи?

  • Ипотечный платеж вырос не менее чем на 30% по сравнению с плановым платежом, рассчитанным при заключении договора займа.
  • Среднемесячный совокупный доход семьи после ежемесячного платежа не превышает двукратного прожиточного минимума в расчете на одного члена семьи.
  • Ипотечное жилье — единственное. Общая площадь 1-комнатной квартиры — не выше 45 кв. метров, 2-комнатной — 65 кв. метров, 3-комнатной — 85 кв. метров. Допускается наличие совокупной доли членов семьи заемщика в праве собственности на одно другое жилье не более 50%.
  • Кредитный договор должен быть заключен не менее чем за 12 месяцев до подачи заявления на реструктуризацию.

Какая будет помощь?

Остаток кредита заемщика уменьшается на 30%, но не более чем на 1,5 млн рублей. Оставшаяся сумма пересчитывается с учетом новых условий. Валютные кредиты переводятся в рубли по курсу не выше курса ЦБ, с процентной ставкой до 11,5% годовых. По рублевым кредитам ставка не может быть выше текущей. Заемщик освобождается от выплаты неустойки (пени) (за исключением уже уплаченной или взысканной по решению суда), а также комиссионных за проведение реструктуризации.

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Комментарии 1
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Ветер перемен...
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Условия подогнали такие,что реально никто не сможет воспользоваться. Самое элементарное если выросла ставка по ипотеки. Да с какого она вырастет? При заключении договора утверждаются условия что на протяжении всего периода оплаты,ставка остаётся неизменной. Короче опять ЕР делает вид что работает и заботиться о гражданах,а сами бабло отмыли. В прочем всё как всегда!
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