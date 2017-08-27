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Я уже с вами.
Большинство россиян слышали, что государство помогает ипотечникам, оказавшимися в трудной ситуация, но как это работает не многие знают.
Как сообщает «Российская газета», такие семьи есть. Так, 19 тысяч семей получили помощь по госпрограмме поддержки с 2015 года. Тем не менее, многие люди плохо информированы о новых инструментах ипотечного кредитования.
Кто может рассчитывать на помощь?
Какие главные условия предоставления помощи?
Какая будет помощь?
Остаток кредита заемщика уменьшается на 30%, но не более чем на 1,5 млн рублей. Оставшаяся сумма пересчитывается с учетом новых условий. Валютные кредиты переводятся в рубли по курсу не выше курса ЦБ, с процентной ставкой до 11,5% годовых. По рублевым кредитам ставка не может быть выше текущей. Заемщик освобождается от выплаты неустойки (пени) (за исключением уже уплаченной или взысканной по решению суда), а также комиссионных за проведение реструктуризации.
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