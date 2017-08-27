Новый вирус начал распространятся через сообщения в социальной сети «Фейсбук».

Как рассказали в «Лаборатории Касперского», пользователи получают в Messenger от друзей ссылку на некую видеозапись. Открыв ее, они попадают на подставной сайт, устанавливающий на компьютер вредоносное ПО.

Ряд экспертов антивирусных компаний полагает, что целью нового вируса стоит не взлом компьютеров, а желание заработать на рекламе.