Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз. Покупатели стали выбирать более демократичный формат жилья.

Специалисты департамента загородной недвижимости компании «ИНКОМ-Недвижимость» проанализировали, как за десятилетие изменился спрос на коттеджи на первичном рынке загородного жилья. Десять лет назад на рынке первичного загородного жилья на коттеджи приходилось до 80% заключенных сделок.

Как отмечают эксперты, подобная ситуация складывается из-за неплатежеспособности россиян. Ведь кроме покупки самого коттеджа, нужно постоянно оплачивать множество услуг. Владельцы коттеджей платят не только за коммунальные услуги, но и за охрану поселка, а также за уборку и озеленение территории, вывоз снега, организацию детских и спортивных площадок.