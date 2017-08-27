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Недвижимость и строительство

Спрос на коттеджи резко рухнул

Сегодня 12:30
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ogolosha.com

Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз. Покупатели стали выбирать более демократичный формат жилья.

Специалисты департамента загородной недвижимости компании «ИНКОМ-Недвижимость» проанализировали, как за десятилетие изменился спрос на коттеджи на первичном рынке загородного жилья. Десять лет назад на рынке первичного загородного жилья на коттеджи приходилось до 80% заключенных сделок.

Как отмечают эксперты, подобная ситуация складывается из-за неплатежеспособности россиян. Ведь кроме покупки самого коттеджа, нужно постоянно оплачивать множество услуг. Владельцы коттеджей платят не только за коммунальные услуги, но и за охрану поселка, а также за уборку и озеленение территории, вывоз снега, организацию детских и спортивных площадок.

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Комментарии 2
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олег
0 0
Дану? надо бегом покупать пока дешево
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z
3 0
Спрос рухнул, а не цена.
Риолтуров интересует количество, а не качество.
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