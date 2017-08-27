Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».
Я уже с вами.
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз. Покупатели стали выбирать более демократичный формат жилья.
Специалисты департамента загородной недвижимости компании «ИНКОМ-Недвижимость» проанализировали, как за десятилетие изменился спрос на коттеджи на первичном рынке загородного жилья. Десять лет назад на рынке первичного загородного жилья на коттеджи приходилось до 80% заключенных сделок.
Как отмечают эксперты, подобная ситуация складывается из-за неплатежеспособности россиян. Ведь кроме покупки самого коттеджа, нужно постоянно оплачивать множество услуг. Владельцы коттеджей платят не только за коммунальные услуги, но и за охрану поселка, а также за уборку и озеленение территории, вывоз снега, организацию детских и спортивных площадок.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Риолтуров интересует количество, а не качество.