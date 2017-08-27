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Я уже с вами.
Определены самые популярные герои «Игры престолов» в городах России. Критерием отбора стало количество просмотров карточек в базе данных КиноПоиска.
Аналитики отмечают, что самые популярные персонажи «Игры престолов»: почти везде являются женщины. Однако Новокузнецк удивил всех остальных. Так, Для жителей Лобни и Новокузнецка главный претендент на трон — убитый в первом сезоне Нед Старк.
Исследование проводилось следующим образом. Пользователи, зарегистрированные в каком-либо городе, рассматривают фотокарточки героя сериала на странице «Игры престолов». Чья карточка набрала больше просмотров, к тому герою или героине и был проявлен наибольший интерес.
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