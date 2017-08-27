В Сети появился рейтинг самых лучших доступных автомобилей для новичков.

Специалисты выбирали из моделей, стоимость которых равнялась не больше 900 000 рублям, а в списке оснащения имелись все необходимые системы для помощи новичку.

Среди машин для новичков на первое место попала модель Lifan Solano. Она идеально подходит по необходимым запросам и сравнительно не дорога в цене. Стоимость такого авто не выше 560 тысяч рублей.

Второе место досталось модели Changan Eado, за которую россиянам нужно заплатить 638 тысяч рублей. За эти деньги в модели уже есть камера заднего вида и задние датчики парковки.

Как сообщает портал «Версия», далее следуют российские модели LADA Vesta и XRAY, 685 и 739 тысяч рублей соответственно. В список также попали машины Geely Emgrand Sedan и Volkswagen Polo Sedan, имеющие ценник в 770 и 862 тысяч рублей соответственно.