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В Кузбассе дорогой внедорожник насмерть сбил ребёнка на «зебре»

Сегодня 13:45
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kherson.life

В Прокопьевске водитель «БМВ Икс 5» насмерть сбил 11-летнего подростка на пешеходном переходе. ДТП произошло 26 августа около 16:00.

«По предварительным данным, водитель „БМВ Икс 5“, двигаясь во второй полосе, производя опережение остановившегося на правой полосе перед нерегулируемым пешеходным переходом автомобиля, совершил наезд и смертельно травмировал несовершеннолетнего пешехода — 11-летнего мальчика», — сообщает «Правоохранительный портал».

За рулём иномарки находился 37-летний сотрудник местной обогатительной фабрики. Полицейские возбудили уголовное дело. Виновнику может грозить до 5 лет лишения свободы.

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