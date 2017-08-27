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В Прокопьевске водитель «БМВ Икс 5» насмерть сбил 11-летнего подростка на пешеходном переходе. ДТП произошло 26 августа около 16:00.
«По предварительным данным, водитель „БМВ Икс 5“, двигаясь во второй полосе, производя опережение остановившегося на правой полосе перед нерегулируемым пешеходным переходом автомобиля, совершил наезд и смертельно травмировал несовершеннолетнего пешехода — 11-летнего мальчика», — сообщает «Правоохранительный портал».
За рулём иномарки находился 37-летний сотрудник местной обогатительной фабрики. Полицейские возбудили уголовное дело. Виновнику может грозить до 5 лет лишения свободы.
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