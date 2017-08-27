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Я уже с вами.
В сообществе «Мой Новосибирск» появились фотографии с торжественного открытия колонки с водой в Томской области. Пользователи соцсети подняли на смех местных чиновников и депутатов, которые из этого устроили целое торжество.
«В Томске местные депутаты торжественно открыли колонку с водой. По стране шагал 21 век…», — прокомментировал автор поста.
Судя по фотографиям открытие колонки с водой прошло с особым размахом: место установки колонки было украшено шариками, не обошлось и без перерезания красной ленточки, ну и конечно же народные избранники и чиновники первыми попробовали чудесную воду из источника.
«В домах пока еще нет воды, но на улицах она уже есть. В этом районе расположено 29 колодцев, с которых можно подключать воду в дома», — цитирует мэра Томска Ивана Кляйна gazeta.ru.
Отмечается, что до этого граждане почти восьмидесяти домов получали воду от «Томскводоканала» всего лишь два раза в неделю.
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