В Новокузнецке делают одну из основных дорог: полоса перекрыта
Сегодня 15:30
Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».
Я уже с вами.
В Новокузнецке полным ходом идёт работа на Ильинском шоссе. В конце прошлой недели там сняли асфальт.
«Уже кладут асфальт на Ильинской трассе. На участке от Митина до Метелицы», — поделился с ВашГород.ру очевидец.
Надо полагать, что все работы дорожники завершат до начала международной конференции горноспасателей, которая пройдёт в центре МЧС в Новоильинском районе 4 сентября. На мероприятие ожидается приезд министра России и иностранцев из 22 стран мира.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.