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В Новокузнецке делают одну из основных дорог: полоса перекрыта

Сегодня 15:30
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецке полным ходом идёт работа на Ильинском шоссе. В конце прошлой недели там сняли асфальт.

«Уже кладут асфальт на Ильинской трассе. На участке от Митина до Метелицы», — поделился с ВашГород.ру очевидец.

Надо полагать, что все работы дорожники завершат до начала международной конференции горноспасателей, которая пройдёт в центре МЧС в Новоильинском районе 4 сентября. На мероприятие ожидается приезд министра России и иностранцев из 22 стран мира.

Комментарии 3
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Антон
7 0
А зачем спрашивается за день до ремонта нанесли новую разметку? Что совсем деньги деть некуда? Так в Новоильинском района основный улицы хоть отремонтировали бы!
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Vasya
4 0
Пусть иностранцы через Запсиб проедут, по бызовскому шоссе.
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я
3 4
А,где эта Ильинка?Зачем им дорога?
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