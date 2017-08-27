В Новокузнецке полным ходом идёт работа на Ильинском шоссе. В конце прошлой недели там сняли асфальт.

«Уже кладут асфальт на Ильинской трассе. На участке от Митина до Метелицы», — поделился с ВашГород.ру очевидец.

Надо полагать, что все работы дорожники завершат до начала международной конференции горноспасателей, которая пройдёт в центре МЧС в Новоильинском районе 4 сентября. На мероприятие ожидается приезд министра России и иностранцев из 22 стран мира.