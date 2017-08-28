Кузбасские синоптики рассказали о прогнозе погоды в понедельник, 28 августа.

Днём будет тепло. Воздух прогреется до +21…+26 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2−7 метров в секунду, местами возможны порывы до 12 метров в секунду.

Утром местами ожидается туман. Осадков в этот день не предвидится.