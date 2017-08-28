Какая погода ждёт кузбассовцев в последний понедельник лета
Сегодня 07:15
Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».
Я уже с вами.
Кузбасские синоптики рассказали о прогнозе погоды в понедельник, 28 августа.
Днём будет тепло. Воздух прогреется до +21…+26 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2−7 метров в секунду, местами возможны порывы до 12 метров в секунду.
Утром местами ожидается туман. Осадков в этот день не предвидится.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.