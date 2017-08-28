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Я уже с вами.
Последнее августовское утро ВашГород.ру предлагает сделать немного веселее с фотожабами на снимок вомбата.
Фотография всплывала в пабликах уже несколько раз. А недавно пользователи решили наделать из неё фотожаб. Получился вомбат-Тор, вомбат-боец и другие вариации.
В Челябинске благодаря фотографу у ранее одинокого мужчины может наладиться жизнь. По словам Константина Дубчака, в парке его попросил снять на камеру и выложить в интернет незнакомец. «Вдруг я кому-то нужен», — сказал мужчина.
В комментариях многие пожелали помочь одинокому челябинцу. Фермеры даже предложили ему работу. Оставалось только найти мужчину. Спустя несколько дней герой всё-таки объявился. Теперь он точно не останется одинок.
Московское туристическое агентство, отправляющее клиентов в Северную Корею, сэкономило на эсэмэмщике и «наняло» генератор слоганов. Учитывая, что речь идёт о стране с жёстким авторитарным режимом, рекламные посты выглядят как чёрный юмор. Их в аккаунте компании пока только 8 — но зато каких.
Путешествие по Северной Корее. Сюда приводят мечты!#nkorean #NorthKorea #DPRK #trip #кндр #севернаякорея— NKOREAN (@nkoreantrip) 21 июля 2017 г.
Путешествие по Северной Корее. Круговорот ярких впечатлений!#nkorean #NorthKorea #DPRK #trip #кндр #севернаякорея— NKOREAN (@nkoreantrip) 25 июля 2017 г.
С «Любимым» хорошо, а с Путешествием по Северной Корее еще лучше. #nkorean #NorthKorea #DPRK #trip #кндр #севернаякорея— NKOREAN (@nkoreantrip) 27 июля 2017 г.
Путешествия по Северной Корее. Всё только начинается!#nkorean #NorthKorea #trip #кндр #севернаякорея #безполитики— NKOREAN (@nkoreantrip) 25 августа 2017 г.
Американец Дэвид Ма снимает кулинарные видеоуроки в стиле известных режиссёров. У него в портфолио уже есть спагетти с мясными шариками в духе создателя «Убить Билла» Квентина Тарантино, блинчики от режиссёра «Гравитации» Альфонсо Курарона и так далее. Вот как вышел рецепт в стиле Тарантино.
Недавно строительная компания в Нижнем Новгороде объявила вакансию кота. От сотрудника требуют наличия усов, четырёх лап и хвоста, умения взаимодействовать с людьми и стрессоустойчивость. В числе обязанностей — «первым заходить в квартиру новосёлов» и «энергетически подготавливать жильё для комфортного проживания собственников». Кстати, платить четвероногому обещают 20 000 рублей в месяц. В комментариях жители Нижнего Новгорода активно предлагают своих котеек.
Хорошего дня!
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