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Я уже с вами.

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Новый день с улыбки: пять добрых новостей для отличного настроения утром

Сегодня 06:45
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Последнее августовское утро ВашГород.ру предлагает сделать немного веселее с фотожабами на снимок вомбата.

Фотография всплывала в пабликах уже несколько раз. А недавно пользователи решили наделать из неё фотожаб. Получился вомбат-Тор, вомбат-боец и другие вариации.

В Челябинске благодаря фотографу у ранее одинокого мужчины может наладиться жизнь. По словам Константина Дубчака, в парке его попросил снять на камеру и выложить в интернет незнакомец. «Вдруг я кому-то нужен», — сказал мужчина.

В комментариях многие пожелали помочь одинокому челябинцу. Фермеры даже предложили ему работу. Оставалось только найти мужчину. Спустя несколько дней герой всё-таки объявился. Теперь он точно не останется одинок.

Московское туристическое агентство, отправляющее клиентов в Северную Корею, сэкономило на эсэмэмщике и «наняло» генератор слоганов. Учитывая, что речь идёт о стране с жёстким авторитарным режимом, рекламные посты выглядят как чёрный юмор. Их в аккаунте компании пока только 8 — но зато каких.

Американец Дэвид Ма снимает кулинарные видеоуроки в стиле известных режиссёров. У него в портфолио уже есть спагетти с мясными шариками в духе создателя «Убить Билла» Квентина Тарантино, блинчики от режиссёра «Гравитации» Альфонсо Курарона и так далее. Вот как вышел рецепт в стиле Тарантино.

Недавно строительная компания в Нижнем Новгороде объявила вакансию кота. От сотрудника требуют наличия усов, четырёх лап и хвоста, умения взаимодействовать с людьми и стрессоустойчивость. В числе обязанностей — «первым заходить в квартиру новосёлов» и «энергетически подготавливать жильё для комфортного проживания собственников». Кстати, платить четвероногому обещают 20 000 рублей в месяц. В комментариях жители Нижнего Новгорода активно предлагают своих котеек.

Хорошего дня!

Комментарии 2
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Yes
4 0
Подборка про котов и вомбата позитивно релаксирует.
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Хи-хи
3 0
На вомбата шапку и очки надеть и он кого то будет напоминать.
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