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Убийца Виктории Реймер покончил с собой в СИЗО

Сегодня 07:30
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Подозреваемый в убийстве Виктории Реймер повесился в СИЗО. Об этом сообщают близкие погибшей девочки.

«26 августа 2017 года убийца моей сестры Виктории Реймер повесился сегодня днём», — написала Алёна Леушкина.

Напомним, резонансная гибель 12-летней новокузнечанки в феврале 2017 года всколыхнула Кузбасс. Как уже сообщал ВашГород.ру, подозреваемого в убийстве задержали 31 января.

На следующий день в вентиляционном штреке заброшенной шахты нашли тело ребёнка со следами насильственной смерти. Сам обвиняемый вину не признаёт со следствием не сотрудничает.

Комментарии 6
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Мимо
19 3
А судьи кто?! Подозреваемый, не факт что убийца.
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Гость
3 12
А судьи кто?! Подозреваемый, не факт что убийца.
Да конечно у нас в тюрьмах одни не виновные сидят
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Эйзенштеин
12 2
Писали, что он её вёз изнасилованную на снегоходе. А почему она с его не спрыгнула?
А если она была обессиленная то она бы тогда сама бы не удержалась и упала бы.
На снегоходе пассажиру значительней трудней, чем водителю удержаться.

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Да
5 3
Помогли скорей повеситься
Менты так, как у их не было доказательств, а дело сфабрикованное.
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777
7 0
Менты так, как у их не было доказательств, а дело сфабрикованное.
А то что личные вещи девочки нашли у него дома. Это не улика !? И сначала он сознался, после бесед да с адвокатом отказался от показаний и сотрудничества со следствием.
Туда дорога, ему это надо было сделать сразу же. Бедные родители, каждый раз вспоминать на допросе и говорить про своего ребёнка ... ужас
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