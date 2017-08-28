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Я уже с вами.
Подозреваемый в убийстве Виктории Реймер повесился в СИЗО. Об этом сообщают близкие погибшей девочки.
«26 августа 2017 года убийца моей сестры Виктории Реймер повесился сегодня днём», — написала Алёна Леушкина.
Напомним, резонансная гибель 12-летней новокузнечанки в феврале 2017 года всколыхнула Кузбасс. Как уже сообщал ВашГород.ру, подозреваемого в убийстве задержали 31 января.
На следующий день в вентиляционном штреке заброшенной шахты нашли тело ребёнка со следами насильственной смерти. Сам обвиняемый вину не признаёт со следствием не сотрудничает.
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А если она была обессиленная то она бы тогда сама бы не удержалась и упала бы.
На снегоходе пассажиру значительней трудней, чем водителю удержаться.
Туда дорога, ему это надо было сделать сразу же. Бедные родители, каждый раз вспоминать на допросе и говорить про своего ребёнка ... ужас