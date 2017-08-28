Подозреваемый в убийстве Виктории Реймер повесился в СИЗО. Об этом сообщают близкие погибшей девочки.

«26 августа 2017 года убийца моей сестры Виктории Реймер повесился сегодня днём», — написала Алёна Леушкина.

Напомним, резонансная гибель 12-летней новокузнечанки в феврале 2017 года всколыхнула Кузбасс. Как уже сообщал ВашГород.ру, подозреваемого в убийстве задержали 31 января.

На следующий день в вентиляционном штреке заброшенной шахты нашли тело ребёнка со следами насильственной смерти. Сам обвиняемый вину не признаёт со следствием не сотрудничает.