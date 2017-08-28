Минздрав предложил повысить цены на алкоголь
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Я уже с вами.
Алкоголь с содержанием спирта более 9 процентов может подорожать в 2018 году.
С соответствующей инициативой выступил Минздрав. Ведомство считает, что оптимальная стоимость пол-литра водки должна составлять более 300 рублей (сейчас минимальная цена такой бутылки 205 рублей). Предложение уже направлено в Минфин, пишут «Известия».
В Минздраве надеются, что повышение цен на крепкий алкоголь снизит его потребление среди россиян.
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