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Минздрав предложил повысить цены на алкоголь

Сегодня 09:20
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kazanreporter.ru

Алкоголь с содержанием спирта более 9 процентов может подорожать в 2018 году.

С соответствующей инициативой выступил Минздрав. Ведомство считает, что оптимальная стоимость пол-литра водки должна составлять более 300 рублей (сейчас минимальная цена такой бутылки 205 рублей). Предложение уже направлено в Минфин, пишут «Известия».

В Минздраве надеются, что повышение цен на крепкий алкоголь снизит его потребление среди россиян.

Комментарии 2
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"...В Минздраве надеются, что повышение цен на крепкий алкоголь снизит его потребление среди россиян..."

Ну-ну
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Прохожий
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Потребление водки снизится конечно,учитывая доходы "дорогих"россиян.А вот потребление паленого суррогата вырастет пропорционально.У минздрава вероятно опилки вместо мозгов?
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