Алкоголь с содержанием спирта более 9 процентов может подорожать в 2018 году.

С соответствующей инициативой выступил Минздрав. Ведомство считает, что оптимальная стоимость пол-литра водки должна составлять более 300 рублей (сейчас минимальная цена такой бутылки 205 рублей). Предложение уже направлено в Минфин, пишут «Известия».

В Минздраве надеются, что повышение цен на крепкий алкоголь снизит его потребление среди россиян.