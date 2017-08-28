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В Кемерове появится единая транспортная карта

Сегодня 09:29
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Busphoto.ru

Кемеровчане смогут платить в общественном транспорте по единой карте.

Житель областной столицы Алексей Черданцев высказался за введение карт на сайте «Банк идей Кузбасса». По его словам, нововведение поможет лучше контролировать доходы владельцев транспорта и собирать больше налогов в бюджет. Кемеровчанин также уверен, что от бумажных билетов стоит отказаться.

Неравнодушному жителю ответил начальник департамента транспорта и связи Кузбасса Евгений Курапов. По его слова, в Кемерове пилотным проектом внедрят транспортную карту. Сейчас над нововведением работают.

Комментарии 1
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Саша
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В Кемерово уже лет шесть действует транспортная карта.
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