Кемеровчане смогут платить в общественном транспорте по единой карте.

Житель областной столицы Алексей Черданцев высказался за введение карт на сайте «Банк идей Кузбасса». По его словам, нововведение поможет лучше контролировать доходы владельцев транспорта и собирать больше налогов в бюджет. Кемеровчанин также уверен, что от бумажных билетов стоит отказаться.

Неравнодушному жителю ответил начальник департамента транспорта и связи Кузбасса Евгений Курапов. По его слова, в Кемерове пилотным проектом внедрят транспортную карту. Сейчас над нововведением работают.