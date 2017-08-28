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Я уже с вами.
В Новокузнецке ищут новичков для занятий историческими танцами.
Набор объявила студия «Эхо времён». Занятия проходят в библиотеке имени Гоголя на Спартака, 11. Участников обучат танцам IX — XIX веков, правилам поведения и манере держаться на балах и приёмах.
Стоимость одного занятия — 150 рублей, сообщают в группе студии. Месячные абонементы стартуют от 500 рублей.
Желающих присоединиться к студии просят звонить по телефону 8(983)-595−5638.
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