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Новокузнечан зовут учиться самым романтичным танцам

Сегодня 09:54
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

В Новокузнецке ищут новичков для занятий историческими танцами.

Набор объявила студия «Эхо времён». Занятия проходят в библиотеке имени Гоголя на Спартака, 11. Участников обучат танцам IX — XIX веков, правилам поведения и манере держаться на балах и приёмах.

Стоимость одного занятия — 150 рублей, сообщают в группе студии. Месячные абонементы стартуют от 500 рублей.

Желающих присоединиться к студии просят звонить по телефону 8(983)-595−5638.

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