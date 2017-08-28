В Новокузнецке ищут новичков для занятий историческими танцами.

Набор объявила студия «Эхо времён». Занятия проходят в библиотеке имени Гоголя на Спартака, 11. Участников обучат танцам IX — XIX веков, правилам поведения и манере держаться на балах и приёмах.

Стоимость одного занятия — 150 рублей, сообщают в группе студии. Месячные абонементы стартуют от 500 рублей.

Желающих присоединиться к студии просят звонить по телефону 8(983)-595−5638.