Ответ на инициативу кузбассовца опубликовали на сайте «Банк идей».

В Кузбассе работает портал, где все желающие изменить свой регион к лучшему могут поделиться идеями.

Напомним, что в начале июля житель Кемеровской области Алексей предложил установить в автобусах и троллейбусах кондиционеры — по одному в каждой единице транспорта.

«Сам езжу в таком транспорте, дышать, правда, нечем — бедные кондуктора и водители, невозможно там находиться, ведь для здоровья это вредно! Тем более, скоро опять собираются поднять плату за проезд! Мы же не хуже остальных европейских стран! Давайте покажем, что Кузбасс — кузница положительных идей!», — написал автор идеи.

Однако власти не оценили инициативу и ответили, что для вентиляции в салоне общественного транспорта предусмотрены форточки и люки.

«В общественном транспорте, обслуживающем городские и пригородные маршруты Кемеровской области, действительно отсутствуют кондиционеры. Прежде всего, это обусловлено тем, что для вентиляции салона транспортного средства конструкцией завода-изготовителя предусматриваются форточки на окнах и вентиляционные люки на крыше», — прокомментировал предложение начальник департамента транспорта и связи Евгений Курапов.

Также в ведомстве отметили, что установка кондиционеров потребует значительного вложения денег, которые сейчас целесообразно вложить в обновление подвижного состава в регионе.

«Кроме того, сообщаю, что наибольший эффект от работы кондиционера достигается лишь в закрытых пространствах, что невозможно в работе подвижного состава, обслуживающего городские и пригородные маршруты, поскольку двери в салонах автобусов открываются на остановочных пунктах каждые 5−7 минут», — отметил Курапов.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о скоростном трамвае, который появится в Новокузнецке. Он будет оборудован всеми удобствами, в том числе кондиционером.