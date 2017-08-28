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Власти отказались устанавливать кондиционеры в автобусах

Сегодня 10:05
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Vsluh.ru

Ответ на инициативу кузбассовца опубликовали на сайте «Банк идей».

В Кузбассе работает портал, где все желающие изменить свой регион к лучшему могут поделиться идеями.

Напомним, что в начале июля житель Кемеровской области Алексей предложил установить в автобусах и троллейбусах кондиционеры — по одному в каждой единице транспорта.

«Сам езжу в таком транспорте, дышать, правда, нечем — бедные кондуктора и водители, невозможно там находиться, ведь для здоровья это вредно! Тем более, скоро опять собираются поднять плату за проезд! Мы же не хуже остальных европейских стран! Давайте покажем, что Кузбасс — кузница положительных идей!», — написал автор идеи.

Однако власти не оценили инициативу и ответили, что для вентиляции в салоне общественного транспорта предусмотрены форточки и люки.

«В общественном транспорте, обслуживающем городские и пригородные маршруты Кемеровской области, действительно отсутствуют кондиционеры. Прежде всего, это обусловлено тем, что для вентиляции салона транспортного средства конструкцией завода-изготовителя предусматриваются форточки на окнах и вентиляционные люки на крыше», — прокомментировал предложение начальник департамента транспорта и связи Евгений Курапов.

Также в ведомстве отметили, что установка кондиционеров потребует значительного вложения денег, которые сейчас целесообразно вложить в обновление подвижного состава в регионе.

«Кроме того, сообщаю, что наибольший эффект от работы кондиционера достигается лишь в закрытых пространствах, что невозможно в работе подвижного состава, обслуживающего городские и пригородные маршруты, поскольку двери в салонах автобусов открываются на остановочных пунктах каждые 5−7 минут», — отметил Курапов.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о скоростном трамвае, который появится в Новокузнецке. Он будет оборудован всеми удобствами, в том числе кондиционером.

Комментарии 4
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Екатерина
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Я вам больше скажу: кондиционеры в автобусах есть в России, в крупных городах, в курортных городах, там и автобусы лучше, ходят реже но лучше. Кузбасс ни кому не нужен, и ни к то нам не поставит ни какие кондиционеры, и на наших еле живых автобусах ездит будем ещё лет 100.
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*
0 0
Кот бы сомневался.

Конечно отказали.
Иш чего удумали - кондиционеры им подавай!
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Вenz
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Зачем властям кондиционеры в автобусах, которые для нас, простых горожан?
Ведь власти на автобусах не ездят.
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Вам, быдлу, кондеры поставь - болеть же будете. У вас всегда все плохо, смиритесь уже.
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