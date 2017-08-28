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Я уже с вами.
Эксперты рассказали, почему в России сокращается население.
По их мнению, сложная демографическая ситуация связана с кризисом рождаемости 1990-х годов. А экономический кризис серьёзно усилил этот демографический тренд, пишет novokuznetsk.su с ссылкой на «Коммерсант».
По словам директора Института демографии ВШЭ Анатолия Вишневского, данная ситуация была ожидаема.
К тому же россиянки не готовы к рождению детей в экономически сложные времена, уверен гендиректор компании «Дымшиц и партнёры» Михаил Дымшиц.
Ранее ВашГород.ру сообщал о снижении рождаемости в Кузбассе.
Между тем, эксперты дают оптимистичные прогнозы: через 15 лет рождаемость в России начнёт расти.
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