Эксперты рассказали, почему в России сокращается население.

По их мнению, сложная демографическая ситуация связана с кризисом рождаемости 1990-х годов. А экономический кризис серьёзно усилил этот демографический тренд, пишет novokuznetsk.su с ссылкой на «Коммерсант».

По словам директора Института демографии ВШЭ Анатолия Вишневского, данная ситуация была ожидаема.

К тому же россиянки не готовы к рождению детей в экономически сложные времена, уверен гендиректор компании «Дымшиц и партнёры» Михаил Дымшиц.

Ранее ВашГород.ру сообщал о снижении рождаемости в Кузбассе.

Между тем, эксперты дают оптимистичные прогнозы: через 15 лет рождаемость в России начнёт расти.