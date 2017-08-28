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Названы причины падения рождаемости в России

Сегодня 10:01
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novokuznetsk.su,ufavesti.ru

Эксперты рассказали, почему в России сокращается население.

По их мнению, сложная демографическая ситуация связана с кризисом рождаемости 1990-х годов. А экономический кризис серьёзно усилил этот демографический тренд, пишет novokuznetsk.su с ссылкой на «Коммерсант».

По словам директора Института демографии ВШЭ Анатолия Вишневского, данная ситуация была ожидаема.

К тому же россиянки не готовы к рождению детей в экономически сложные времена, уверен гендиректор компании «Дымшиц и партнёры» Михаил Дымшиц.

Ранее ВашГород.ру сообщал о снижении рождаемости в Кузбассе.

Между тем, эксперты дают оптимистичные прогнозы: через 15 лет рождаемость в России начнёт расти.

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Естественная убыль за первое полугодие 2017 года в Кемеровской области составила - 5 838.
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Естественная убыль за первое полугодие 2017 года в Кемеровской области составила - 5 838.
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