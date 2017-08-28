В Новокузнецке продают хлебозавод за 1 рубль. Объявление о продаже размещено на сайте по поиску объявлений Avito.

Объект площадью 4408 кв. м находится по адресу проезд Ижевский. Здание построено в 1971 году. В настоящее время по данному адресу находится хлебозавод компании «Мастер Продукт», сообщает SU.