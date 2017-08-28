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Хлебозавод в Новокузнецке продают за 1 рубль

Сегодня 10:20
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Avito.ru

В Новокузнецке продают хлебозавод за 1 рубль. Объявление о продаже размещено на сайте по поиску объявлений Avito.

Объект площадью 4408 кв. м находится по адресу проезд Ижевский. Здание построено в 1971 году. В настоящее время по данному адресу находится хлебозавод компании «Мастер Продукт», сообщает SU.

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Комментарии 2
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Ничего удивительного. У нас уже казечили тэц левой конторе за 10тыр. До сих пор сворованные миллиарды найти не могут. Тут тоже самое.
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Ева
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Имущество г-на Щукина распродают.
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