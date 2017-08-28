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Я уже с вами.
В Кемерове открыли первый в городе ресторан быстрого питания «Бургер Кинг».
Первых посетителей он принял в минувшие выходные. В воскресенье, 27 августа, в ресторане наблюдался большой ажиотаж, пишет «Газета Кемерова».
Как ранее писал ВашГород.ру, «Бургер Кинг» расположился в ТРЦ «Зимняя вишня».
«Бургер Кинг» — американский ресторан быстрого питания, главный конкурент «Макдоналдса». Специализируется на гамбургерах.
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