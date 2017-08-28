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Кемеровчане устроили ажиотаж на открытии «Бургер Кинга»

Сегодня 10:18
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

В Кемерове открыли первый в городе ресторан быстрого питания «Бургер Кинг».

Первых посетителей он принял в минувшие выходные. В воскресенье, 27 августа, в ресторане наблюдался большой ажиотаж, пишет «Газета Кемерова».

Как ранее писал ВашГород.ру, «Бургер Кинг» расположился в ТРЦ «Зимняя вишня».

«Бургер Кинг» — американский ресторан быстрого питания, главный конкурент «Макдоналдса». Специализируется на гамбургерах.

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