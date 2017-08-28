Увы, проблема геморроя знакома многим. Но, к счастью, в Новокузнецке есть специалисты, которые помогут своевременно выявить заболевание, а значит — предотвратить его неприятные последствия. Попасть на бесплатный приём к врачу-колопроктологу высшей категории Владимиру Ревицкому можно в медицинском центре «Профмедика» по адресу: пр. Курако, 17А.

— Владимир Павлович, какие есть тревожные звоночки, что заболевание уже началось?

— Уже первая стадия геморроя — увеличение геморроидальных узлов — нередко сопровождается кровотечением во время дефекации. А длительное переполнение кровью вызывает растягивание узлов и истончение стенок, на которых появляются эрозии и разрывы. Бывает и бескровный вариант — зуд, жжение, ощущение инородного тела в области заднего прохода. Эти симптомы беспокоят не постоянно, а эпизодически, так что многие пациенты считают, что никакой проблемы нет. Но хронический геморрой без серьёзного лечения имеет обыкновение прогрессировать.

К прямой кишке геморроидальные узлы прикреплены мышечными волокнами. Если узлы «выползают» наружу — это уже вторая стадия. Не самая ужасная — ведь мышцы ещё вполне работоспособны и легко «втягивают» узлы внутрь. Иногда на туалетной бумаге можно увидеть следы крови. Здесь бы надо насторожиться, но если боли нет или она быстро проходит, зачастую человек «идёт по жизни дальше» — и приближается к третьей стадии, когда выпадающие узлы получается вправлять только руками. Причём узлы могут «выскакивать» даже от минимальной физической нагрузки. И любой врач вам скажет, что при третьей стадии заболевания надо буквально бежать в поликлинику.

Но бегут обычно на четвёртой, когда мышцы окончательно теряют эластичность и геморроидальные узлы уже невозможно убрать внутрь. Они находятся снаружи в виде воспалённой виноградной кисти и при этом ощущается ужасная боль — такая, что невозможно дотронуться даже туалетной бумагой.

— Есть какая-то предрасположенность к геморрою, из-за чего надо быть особенно внимательным к своему здоровью?

— Прежде считалось, что геморрой — заболевание наследственное. Однако если и можно говорить о наследственности, то только в отношении традиций питания. А «гастрономические предпосылки» геморроя врачам хорошо известны — это злоупотребление острой пищей, алкоголем, курение, отсутствие в рационе достаточного количества растительной клетчатки. Одной из наиболее частых причин обострения — это 80% всех случаев — являются постоянные запоры.

У деревенских жителей геморрой случается редко, чему помогают разумные физические нагрузки, здоровое питание и отсутствие моды на всякие оздоровительно-похудательные диеты. А вот во время беременности горожанки и селянки равны — прямая кишка в этот период вынужденно прижимается к тазу, из-за чего сдавливаются венозные сосуды.

Также геморрой может быть осложнением таких заболеваний, как цирроз печени, аденома предстательной железы или опухоль матки.

— Кто-то стесняется, а кто-то просто боится обращаться к врачу с этой проблемой — что посоветуете?

— Геморрой имеет непосредственное отношение к качеству жизни. Но при грамотном лечении это заболевание отступает за неделю. Не бойтесь идти к врачу с острой болью. Во-первых, при обследовании вам обязательно сделают анестезию. Во-вторых, врач подскажет подходящий обезболивающий препарат — таблетки, мази или свечи.

Медицинский центр «Профмедика» на проспекте Курако, 17А, располагает всем необходимым для всестороннего обследования и лечения многих проктологических заболеваний — в том числе геморроя. При этом применяются как оперативные методы лечения с последующим пребыванием пациента в стационаре, так и радикальные малоинвазивные методики. Они обладают высокой эффективностью при лечении внутреннего геморроя, крайне редко дают осложнения, хорошо переносятся пациентами, не требуют общего обезболивания и госпитализации. В принципе, в большинстве случаев, малоинвазивные процедуры являются альтернативой операциям.

Ещё один малотравматичный способ — лигирование латексными кольцами. Он рекомендуется при выпадающих узлах. Такой узел перетягивается у основания латексным кольцом и, лишённый питания, уже через 7−10 дней отторгается и выводится наружу вместе с кишечным содержимым. Также при лечении геморроя применяются электрокоагуляция, криодеструкция и удаление узлов радиохирургическим способом. Часто используется комбинированное лечение — всё зависит от того, в каком состоянии геморроидальные узлы. В общем, способов много. Так что не стесняйтесь, не бойтесь и не занимайтесь самолечением, а спокойно отправляйтесь к врачу.

Лечение по полной программе!

Помимо этого, в кабинете проктолога МЦ «Профмедика» проводится лечение:

заболеваний прямой кишки,

промежности и анального канала,

анальных трещин,

свищей прямой кишки,

доброкачественных опухолей анального канала,

кондилом заднего прохода,

эпителиального копчикового хода ( кисты копчика),

кисты копчика), воспалений прямой и сигмовидной кишки ( проктита, проктосигмоидита) и многих других.

Кроме того, проктолог медицинского центра «Профмедика» удаляет бородавки, папилломы и проводит другие косметические процедуры в области заднего прохода методом радиохирургии.

В отличие от тех, кто лечит только безоперационно, мы не направляем пациентов в другие специализированные больницы. Если человек пришёл в нашу клинику, он точно получит необходимое лечение — у нас для этого имеется весь арсенал средств и методик.

«ПРОФМЕДИКА» пр. Курако, 17 А. Прием по записи: (3843) 204−635

ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ Ильинского и Заводского районов:

В МЦ «Профмедосмотр Плюс Профмедика» — ул. Рокоссвоского, 35А:

БЕСПЛАТНО — приём НЕВРОЛОГА!

Открыто неврологическое отделение и стационар — работает врач с «золотыми руками»!

БЕСПЛАТНО — приём ТЕРАПЕВТА

40% СКИДКА — на УЗИ детям!

В МЦ «Профмедосмотр Плюс Профмедика» — ул. 40 лет ВЛКСМ, 5:

БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ СПЕЦИАЛИСТОВ

НЕВРОЛОГА

ГИНЕКОЛОГА

ТЕРАПЕВТА

В сети МЦ «Профмедосмотр Плюс Профмедика» оказывается широкий спектр медицинских услуг для всей семьи! Приём ведут ВСЕ врачи.

Приём по записи: 204−635

Пр. Курако, 17А, ул. Рокоссовского 35 А, 40 лет ВЛКСМ, 5.

С Любовью и Заботой!