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Я уже с вами.
Кемеровчанка приняла участие во всемирно известном кулинарном проекте.
Юлия Черногорова поучаствовала в конкурсе пекарей «Great British Bake Off». К слову, в Британии это телешоу очень популярно и даже считается частью британской культуры.
Информацию об участии Юлии в известном кулинарном шоу появилась во многих крупнейших СМИ Британии, пишет vse42.
21 — летняя кемеровчанка сейчас проживает в Соединённом Королевстве вместе с супругом, с которым познакомилась в 2013 году на одном из курортов. Кулинарией Юлия увлеклась, еще в школьном возрасте, живя в России.
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