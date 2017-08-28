Кемеровчанка приняла участие во всемирно известном кулинарном проекте.

Юлия Черногорова поучаствовала в конкурсе пекарей «Great British Bake Off». К слову, в Британии это телешоу очень популярно и даже считается частью британской культуры.

Информацию об участии Юлии в известном кулинарном шоу появилась во многих крупнейших СМИ Британии, пишет vse42.

21 — летняя кемеровчанка сейчас проживает в Соединённом Королевстве вместе с супругом, с которым познакомилась в 2013 году на одном из курортов. Кулинарией Юлия увлеклась, еще в школьном возрасте, живя в России.