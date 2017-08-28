В Новокузнецке откроют клуб для детей на семейном образовании и их родителей «Другая школа».

В нём ребятишки смогут восполнить недостаток общения со сверстниками, а родители — узнать и обсудить ответы на многие вопросы о домашнем обучении.

В программе для детей — игры на взаимодействие, совместные праздники, посещение кружков, экскурсии, мастер-классы, повторение изученного и так далее.

«Предусмотрены две группы, до и после обеда. Дети будут находиться у нас каждый день с понедельника по пятницу, каждый день около пяти часов. Те, кто не хочет оставлять у нас ребятишек, могут приводить их на разовые мероприятия вроде линейки на 1 сентября, празднования Дня учителя, Нового года, совместные чаепития и так далее», — рассказала ВашГород.ру руководитель проекта «Другая школа» Екатерина Тинина.

Первое мероприятие, бесплатная торжественная линейка, пройдёт уже в День знаний. Участников зовут к 10:00 в интерактивный научный музей «Кузница наук» на Энтузиастов, 16. Грядущие разовые мероприятия, скорее всего, будут платными.

Месячное посещение в первой половине дня стоит 12 000 рублей, во второй — 5700 рублей. В цену включено питание.

Тех, кто желает подробнее узнать о клубе, просят звонить Екатерине по телефону +7−905−901−28−26.

По Закону «Об образовании» родители могут выбрать для детей семейное обучение. Для этого нужно обратиться в Комитет образования и науки.