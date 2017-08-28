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Кузбассовец на «Мерседесе» уходил от погони и спровоцировал массовое ДТП

Сегодня 11:25
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Правоохранительный портал

В центре Новокузнецка автомобиль «Мерседес», уходя от погони, спровоцировал массовое ДТП. Инцидент произошёл на перекрёстке Кирова-Тольятти 26 августа около 20:15.

«Водитель „Мерседес Бенц“ при преследовании нарядом ДПС, двигался со скоростью не обеспечивающей водителем возможности постоянного контроля за движением транспортного средства, при возникновении опасности не принял возможные меры к снижению скорости», — сообщает «Правоохранительный портал».

В итоге «Мерседес» протаранил автомобили ВАЗ-21 140 и «Хонду Цивик». От удара Ладу отбросило на стоящий в правом ряду автомобиль «Тойота Камри».

Травмы получили водители ВАЗ-21 140 и водитель автомобиля «Хонда Цивик». За рулем «Мерседеса» находился 30-летний сотрудник одного из заводов. Мужчина был пьян. Виновник и ранее привлекался к ответственности за распитие алкоголя и стрельбу в общественном месте.

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