В центре Новокузнецка автомобиль «Мерседес», уходя от погони, спровоцировал массовое ДТП. Инцидент произошёл на перекрёстке Кирова-Тольятти 26 августа около 20:15.

«Водитель „Мерседес Бенц“ при преследовании нарядом ДПС, двигался со скоростью не обеспечивающей водителем возможности постоянного контроля за движением транспортного средства, при возникновении опасности не принял возможные меры к снижению скорости», — сообщает «Правоохранительный портал».

В итоге «Мерседес» протаранил автомобили ВАЗ-21 140 и «Хонду Цивик». От удара Ладу отбросило на стоящий в правом ряду автомобиль «Тойота Камри».

Травмы получили водители ВАЗ-21 140 и водитель автомобиля «Хонда Цивик». За рулем «Мерседеса» находился 30-летний сотрудник одного из заводов. Мужчина был пьян. Виновник и ранее привлекался к ответственности за распитие алкоголя и стрельбу в общественном месте.