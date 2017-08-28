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Я уже с вами.

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В Кузбассе установили памятник Николаю II

Сегодня 11:45
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://www.ksonline.ru

Скульптуру бывшего императора установили в Ленинске-Кузнецком.

В субботу, 26 августа, в Ленинске-Кузнецком открыли памятник Николаю II. Скульптуру установили по инициативе местных жителей и при поддержке Кузбасской митрополии, пишет «КС».

Инициаторами выступили несколько местных прихожан. Проект поддержала Кузбасская митрополия, а так же администрация области.

Событие приурочено к столетию со дня гибели императорской семьи. А также ко Дню шахтёра, поскольку именно Николай II распорядился начать добычу угля в Кузбассе.

Скульптура установлена на площади перед зданием ДК им. Ярославского. Известно также, что её освятили представители РПЦ.

Памятник разработали архитектор из Новокузнецка Павел Тиманов и скульптор Евгений Потехин.

Напомним, что ранее памятник Николаю II установили в Новосибирске. Однако событие получило большой общественный резонанс. Разгорелся скандал между православными активистами и сталинистами. А житель Новосибирска осквернил памятник, изрубив его топором.

Комментарии 25
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Provi
14 0
Да уж, чудны дела твои Господи... Вот только промашечка - устанавливать надо было на улице Ленина, вот был настоящий русский подход.
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кранц Т
0 0
Да уж, чудны дела твои Господи... Вот только промашечка - устанавливать надо было на улице Ленина, вот был настоящий русский подход.
там проспект Кирова.
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да-да
8 0
там проспект Кирова.
Который тоже ненавидел Николая Кровавого!
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Читатель
2 8
Надеюсь в нашей области не станут рубить памятник топором, как случилось недавно в Новосибирске. Страшно, что историю государства, моральные ценности общества, лидеров - так просто можно изменить. Прошло ровно 100 лет, как мы с вами живем в новом государстве, и все опять меняется. Что скажут о нас и наших лидерах спустя 100 лет наши потомки?
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да-да
11 0
Выступили с инициативой ВСЕГО НЕСКОЛЬКО жителей, а навялили этого бронзового, или гипсового, или гранитного болвана СОТНЯМ ТЫСЯЧ людей, наплевав на мнение этих самых людей!
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Павел Фомин
14 0
А при чем сталинисты? У нас в России фигура этого "страдальца" не пользуется популярностью ни у кого, кроме РПЦ, Жириновского и Поклонской!
Ведь благодаря Николаю Россия влипла в первую мировую войну при чём за интересы английских банкиров, при этом потеряв страну, потеряв около 20 млн человек за революцию, интервенцию и гражданскую войну!
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Екарный бабай
25 1
Очень интересно,у нас в городе 5 мраморных плиток на памятник Маяковскому приделать не могли целый год. А тут инициатива пары прихожан и на тебе новый памятник. Мракобесие блин.
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...
9 0
Очень интересно,у нас в городе 5 мраморных плиток на памятник Маяковскому приделать не могли целый год. А тут инициатива пары прихожан и на тебе новый памятник. Мракобесие блин.
Ага..Эти инициаторы,ещё бы, попу Гапону , памятник "влепили"...)))
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бродяга
2 6
А при чем сталинисты? У нас в России фигура этого "страдальца" не пользуется популярностью ни у кого, кроме РПЦ, Жириновского и Поклонской!
Ведь благодаря Николаю Россия влипла в первую мировую войну при чём за интересы английских банкиров, при этом потеряв страну, потеряв около 20 млн человек за революцию, интервенцию и гражданскую войну!
а нынешние втянули Россию в третью мировую.
которая полностью добьет Россию.(Ватикан)
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Мысли в слух
16 5
Какой странный подход властей к вопросу установки памятников двум бывшим руководителям страны: господин Романов, развалил экономику, п р о с р а л все войны, которые произошли во времена его правления, а на прощание отказался от власти в России в то время, когда ей было очень плохо, и довёл до смены строя.
Сталин наоборот, построил экономику, науку, поголовно всех выучил грамоте и т.д., вывел нашу страну на уровень передовых в мире, выиграл все тяжелейшие войны и военные конфликты, вывел СССР в передовые державы мира и до последнего стоял у руля.
Правильно указано, что за бывшего царя ратуют единицы, а за Сталина миллионы людей. Но вот Николашке ставят памятники, и власть смотрит на это благосклонно, а для Сталина разрешения нет!?
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Да уж...
3 4
Надеюсь в нашей области не станут рубить памятник топором, как случилось недавно в Новосибирске. Страшно, что историю государства, моральные ценности общества, лидеров - так просто можно изменить. Прошло ровно 100 лет, как мы с вами живем в новом государстве, и все опять меняется. Что скажут о нас и наших лидерах спустя 100 лет наши потомки?
Про нынеших лидеров уже сегодня много негативного говорят.
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старик
2 1
Про нынеших лидеров уже сегодня много негативного говорят.
кажется мне ждет их судьба Николашки, или нас ГУЛАГ и 37й год. который уже пришел.
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партизан
8 0
Очень интересно,у нас в городе 5 мраморных плиток на памятник Маяковскому приделать не могли целый год. А тут инициатива пары прихожан и на тебе новый памятник. Мракобесие блин.
Маяковского могут вскоре и врагом России объявить при нынешнем положении вещей.
Под свист розги ,
Под поповское пение,
Рабом жила российская паства.
Это называется единение
Церкви и государства.
В. Маяковский
и за
А ты москаль , на Украину зубы не скаль.
В. Маяковский
могут и анафеме подвергнуть.
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Жоржич
15 4
а нынешние втянули Россию в третью мировую.
которая полностью добьет Россию.(Ватикан)
Хорош скулить "страдальцы"! Повыползали на свет Божий и воду мутите!!!!!!
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Степан
0 0
Люди хватит уже междуусобицы устраивать!!! Я лично сам за коммунизм, то этого человека, который напал на памятник, считаю полным дерьмом, слабаком. Это наша общая история, давайте ее воспринимать как пособие для обучения для будующего, а не раздора, кто прав и кто виноват.
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аватар
давайте не давайте
0 1
Люди хватит уже междуусобицы устраивать!!! Я лично сам за коммунизм, то этого человека, который напал на памятник, считаю полным дерьмом, слабаком. Это наша общая история, давайте ее воспринимать как пособие для обучения для будующего, а не раздора, кто прав и кто виноват.
Вот такие и проср@ли страну, пособиеобразные.

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аватар
?
0 0
Хорош скулить "страдальцы"! Повыползали на свет Божий и воду мутите!!!!!!
А это как мутную воду мутить?
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Степан
1 0
Вот такие и проср@ли страну, пособиеобразные.

Это каким образом, гася конфликт, такие как я просрали страну??? Поподпобнее пожалуйста. Такие как ты, сейчас страну просерают, деля ее на белых и красных, правильных и неправильных, вешая ярлыки не разобравшись даже.
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Я
0 0
Поставили памятник чуваку который развалил страну. Может еще и Ельцину поставят?
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Митрич
0 0
а нынешние втянули Россию в третью мировую.
которая полностью добьет Россию.(Ватикан)
Видимо. тебя уже добили! Последние остатки мозгов выбили, не? :-))))
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Митрич
1 1
кажется мне ждет их судьба Николашки, или нас ГУЛАГ и 37й год. который уже пришел.
Старик, когда кажется, креститься надо. Помогает, особливо в твоем возрасте.... :-))))
Видимо, бедняга, всю жизнь чего-то ждешь, ждешь, а оно все не приходит.... :-))))
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Митрич
0 0
Какой странный подход властей к вопросу установки памятников двум бывшим руководителям страны: господин Романов, развалил экономику, п р о с р а л все войны, которые произошли во времена его правления, а на прощание отказался от власти в России в то время, когда ей было очень плохо, и довёл до смены строя.
Сталин наоборот, построил экономику, науку, поголовно всех выучил грамоте и т.д., вывел нашу страну на уровень передовых в мире, выиграл все тяжелейшие войны и военные конфликты, вывел СССР в передовые державы мира и до последнего стоял у руля.
Правильно указано, что за бывшего царя ратуют единицы, а за Сталина миллионы людей. Но вот Николашке ставят памятники, и власть смотрит на это благосклонно, а для Сталина разрешения нет!?
А кто тебе не дает выступить с подобной инициативой? Они не ждали, а ты чего ждешь? Когда кто-то придет и тебе сделает? Если, ка ты говоришь, за Сталина миллионы, какие будут проблемы?
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страдалец с зарплатой намного выше средней
0 1
Хорош скулить "страдальцы"! Повыползали на свет Божий и воду мутите!!!!!!
Да и тогда ссср не устоял против санкций. Что уж сейчас... не буди лихо
и не возжелай ни вола ни жены ни земли ни дома ни Крыма ближнего.
За все воздастся с лихвой.
Что посеяли , то и пожинаем.
Всё повторяется. И Россию ждёт судьба СССР. Людям уже надоедает жить от зарплаты до зарплаты - на еду.

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старик
0 0
Видимо. тебя уже добили! Последние остатки мозгов выбили, не? :-))))
на пособие по инвалидности на голову существуешь ? Деятель .не правильно обо всем судить по себе.
Кто о чем, а вшивый о бане.
"..вата в голове" и ..бревно в глазу".
и ..носками не стиранными из монитора несет.
и Сколько ни делай умное лицо - запах никуда не денется.

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Нахалёнку Митричу, тому, кто хамит и тыкает старшим
0 0
А кто тебе не дает выступить с подобной инициативой? Они не ждали, а ты чего ждешь? Когда кто-то придет и тебе сделает? Если, ка ты говоришь, за Сталина миллионы, какие будут проблемы?
Мы не раз у памятника В.И.Ленину говорили с ветеранами на эту тему. Представители коммунистов прямо сказали, что власть демонстративно не слышит и не реагирует на подобные обращения.
Это у РПЦ контакт налажен. Думаю решение поставить памятник Николаю 2 было принято не в Ленинск-Кузнецке и не в Кемерово.
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