Скульптуру бывшего императора установили в Ленинске-Кузнецком.

В субботу, 26 августа, в Ленинске-Кузнецком открыли памятник Николаю II. Скульптуру установили по инициативе местных жителей и при поддержке Кузбасской митрополии, пишет «КС».

Инициаторами выступили несколько местных прихожан. Проект поддержала Кузбасская митрополия, а так же администрация области.

Событие приурочено к столетию со дня гибели императорской семьи. А также ко Дню шахтёра, поскольку именно Николай II распорядился начать добычу угля в Кузбассе.

Скульптура установлена на площади перед зданием ДК им. Ярославского. Известно также, что её освятили представители РПЦ.



Памятник разработали архитектор из Новокузнецка Павел Тиманов и скульптор Евгений Потехин.

Напомним, что ранее памятник Николаю II установили в Новосибирске. Однако событие получило большой общественный резонанс. Разгорелся скандал между православными активистами и сталинистами. А житель Новосибирска осквернил памятник, изрубив его топором.