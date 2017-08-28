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Я уже с вами.
Скульптуру бывшего императора установили в Ленинске-Кузнецком.
В субботу, 26 августа, в Ленинске-Кузнецком открыли памятник Николаю II. Скульптуру установили по инициативе местных жителей и при поддержке Кузбасской митрополии, пишет «КС».
Инициаторами выступили несколько местных прихожан. Проект поддержала Кузбасская митрополия, а так же администрация области.
Событие приурочено к столетию со дня гибели императорской семьи. А также ко Дню шахтёра, поскольку именно Николай II распорядился начать добычу угля в Кузбассе.
Скульптура установлена на площади перед зданием ДК им. Ярославского. Известно также, что её освятили представители РПЦ.
Памятник разработали архитектор из Новокузнецка Павел Тиманов и скульптор Евгений Потехин.
Напомним, что ранее памятник Николаю II установили в Новосибирске. Однако событие получило большой общественный резонанс. Разгорелся скандал между православными активистами и сталинистами. А житель Новосибирска осквернил памятник, изрубив его топором.
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Ведь благодаря Николаю Россия влипла в первую мировую войну при чём за интересы английских банкиров, при этом потеряв страну, потеряв около 20 млн человек за революцию, интервенцию и гражданскую войну!
Ведь благодаря Николаю Россия влипла в первую мировую войну при чём за интересы английских банкиров, при этом потеряв страну, потеряв около 20 млн человек за революцию, интервенцию и гражданскую войну!
которая полностью добьет Россию.(Ватикан)
Сталин наоборот, построил экономику, науку, поголовно всех выучил грамоте и т.д., вывел нашу страну на уровень передовых в мире, выиграл все тяжелейшие войны и военные конфликты, вывел СССР в передовые державы мира и до последнего стоял у руля.
Правильно указано, что за бывшего царя ратуют единицы, а за Сталина миллионы людей. Но вот Николашке ставят памятники, и власть смотрит на это благосклонно, а для Сталина разрешения нет!?
Под свист розги ,
Под поповское пение,
Рабом жила российская паства.
Это называется единение
Церкви и государства.
В. Маяковский
и за
А ты москаль , на Украину зубы не скаль.
В. Маяковский
могут и анафеме подвергнуть.
которая полностью добьет Россию.(Ватикан)
которая полностью добьет Россию.(Ватикан)
Видимо, бедняга, всю жизнь чего-то ждешь, ждешь, а оно все не приходит.... :-))))
Сталин наоборот, построил экономику, науку, поголовно всех выучил грамоте и т.д., вывел нашу страну на уровень передовых в мире, выиграл все тяжелейшие войны и военные конфликты, вывел СССР в передовые державы мира и до последнего стоял у руля.
Правильно указано, что за бывшего царя ратуют единицы, а за Сталина миллионы людей. Но вот Николашке ставят памятники, и власть смотрит на это благосклонно, а для Сталина разрешения нет!?
и не возжелай ни вола ни жены ни земли ни дома ни Крыма ближнего.
За все воздастся с лихвой.
Что посеяли , то и пожинаем.
Всё повторяется. И Россию ждёт судьба СССР. Людям уже надоедает жить от зарплаты до зарплаты - на еду.
Кто о чем, а вшивый о бане.
"..вата в голове" и ..бревно в глазу".
и ..носками не стиранными из монитора несет.
и Сколько ни делай умное лицо - запах никуда не денется.
Это у РПЦ контакт налажен. Думаю решение поставить памятник Николаю 2 было принято не в Ленинск-Кузнецке и не в Кемерово.