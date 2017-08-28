В России участились случаи подделок автомобильных номеров.

Число автолюбителей с фальшивыми номерами растёт по всей стране. В ГИБДД эту проблему признают, пишут «Известия».

В такой ситуации оказался один из жителей Москвы. В конце июня — начале июля он находился на даче в Калужской области. А когда вернулся домой, получил по почте 11 постановлений о штрафах за превышение скорости. Их общая сумма составила 6 тысяч рублей. Причём нарушения были зафиксированы камерами наблюдения как раз в те дни, когда москвича в столице не было. Его «Форд Фокус» находился при нём — в Калужской области.

С номером-двойником, как выяснилось, по Москве разъезжал лихач на «Порше Кайен».

По словам экспертов, подделкой номеров промышляют кустарные мастерские.

Что делать автовладельцам, обнаружившим двойника на дорогах? Во-первых, советуют специалисты, надо сразу обратиться в региональное Управление собственной безопасности (УСБ) МВД России, чтобы началась служебная проверка деятельности сотрудника ГИБДД, подписавшего постановления о назначении штрафов. Инспектор ГИБДД, который подписывал бумаги, несёт ответственность за свои ошибки. По итогам проверки ему грозит как минимум выговор или лишение очередной премии.

Затем пострадавший должен написать заявление на имя руководителя регионального управления ГИБДД об обжаловании незаконных постановлений о назначении штрафа.

Такое же заявление стоит подать и в прокуратуру, чтобы сотрудники ведомства проконтролировали итоги служебной проверки. А самое главное — написать в полицию заявление. В нём нужно рассказать о факте подделки номеров — именно полиция должна начать розыск нарушителя.

Отмечается, что за подделку регистрационных знакоы предусмотрено до двух лет лишения свободы.