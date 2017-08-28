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Российские автовладельцы начали подделывать госномера для обмана камер

Сегодня 11:55
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
proavtopravo.ru

В России участились случаи подделок автомобильных номеров.

Число автолюбителей с фальшивыми номерами растёт по всей стране. В ГИБДД эту проблему признают, пишут «Известия».

В такой ситуации оказался один из жителей Москвы. В конце июня — начале июля он находился на даче в Калужской области. А когда вернулся домой, получил по почте 11 постановлений о штрафах за превышение скорости. Их общая сумма составила 6 тысяч рублей. Причём нарушения были зафиксированы камерами наблюдения как раз в те дни, когда москвича в столице не было. Его «Форд Фокус» находился при нём — в Калужской области.

С номером-двойником, как выяснилось, по Москве разъезжал лихач на «Порше Кайен».

По словам экспертов, подделкой номеров промышляют кустарные мастерские.

Что делать автовладельцам, обнаружившим двойника на дорогах? Во-первых, советуют специалисты, надо сразу обратиться в региональное Управление собственной безопасности (УСБ) МВД России, чтобы началась служебная проверка деятельности сотрудника ГИБДД, подписавшего постановления о назначении штрафов. Инспектор ГИБДД, который подписывал бумаги, несёт ответственность за свои ошибки. По итогам проверки ему грозит как минимум выговор или лишение очередной премии.

Затем пострадавший должен написать заявление на имя руководителя регионального управления ГИБДД об обжаловании незаконных постановлений о назначении штрафа.

Такое же заявление стоит подать и в прокуратуру, чтобы сотрудники ведомства проконтролировали итоги служебной проверки. А самое главное — написать в полицию заявление. В нём нужно рассказать о факте подделки номеров — именно полиция должна начать розыск нарушителя.

Отмечается, что за подделку регистрационных знакоы предусмотрено до двух лет лишения свободы.

Комментарии 10
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123
25 23
Да идиоты наши управители. Я бы как сделал. Штрафы бы сделал минимальными и "доступными", так чтобы было не накладно их платить. Тем самым убивается сразу два зайца: взяточничество со стороны мусаров на дороге и за счет минимальных "ставок" штрафы будут платить чаще и массовей, тем самым казна будет в плюсе. Ну тупо для примера, сейчас штраф за ремень тыща рублей, согласитесь это конский ценник, и каждый будет пытаться договориться с мусаром в случае остановки, а если бы штраф был 200-250 рублей, то и заплатить его не составит никакого труда и все бы платили.
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Вenz
14 8
Да идиоты наши управители. Я бы как сделал. Штрафы бы сделал минимальными и "доступными", так чтобы было не накладно их платить. Тем самым убивается сразу два зайца: взяточничество со стороны мусаров на дороге и за счет минимальных "ставок" штрафы будут платить чаще и массовей, тем самым казна будет в плюсе. Ну тупо для примера, сейчас штраф за ремень тыща рублей, согласитесь это конский ценник, и каждый будет пытаться договориться с мусаром в случае остановки, а если бы штраф был 200-250 рублей, то и заплатить его не составит никакого труда и все бы платили.
Наша власть боится, что ей дадут коленом под зад, поэтому старается сорвать денег по быстрее и по больше!
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Недоливкин В. В.
9 1
Если вы не платите налоги то знайте, что где - то на рублевке плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на кокаин
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Андрей
8 18
Наша власть боится, что ей дадут коленом под зад, поэтому старается сорвать денег по быстрее и по больше!
Когда вы майданщики прекратите слюнявым дерьмом брызгать в комментах!!!!!!!!!! Разбушлатились, а зря!!!!!!!!!
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Ваня
5 7
Да идиоты наши управители. Я бы как сделал. Штрафы бы сделал минимальными и "доступными", так чтобы было не накладно их платить. Тем самым убивается сразу два зайца: взяточничество со стороны мусаров на дороге и за счет минимальных "ставок" штрафы будут платить чаще и массовей, тем самым казна будет в плюсе. Ну тупо для примера, сейчас штраф за ремень тыща рублей, согласитесь это конский ценник, и каждый будет пытаться договориться с мусаром в случае остановки, а если бы штраф был 200-250 рублей, то и заплатить его не составит никакого труда и все бы платили.
Идиоты те, кто нарушает правила дорожного движения. Штраф- это просто деньги, чаще же подвергают опасности свою жизнь( это, конечно, их личное дело, жить или убиться), но чаще страдают другие. Они то чем виноваты перед нарушителем правил?
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Андрей
1 0
Это не первый случай подделки номеров,обычно выбирают похожую внешне машину и делают дубликат,а вот этот бред что пишется обратитесь в ГИБДД,МВД,прокуратуру,ничего ты этим не докажешь,платить штрафы тебе
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Артём 10328
0 11
упоротое рагульё, в том, что кто-то ездит с фальшивыми номерами, винит Путина и правительство (мол, штрафы большие сильно, народ "вынужден"...)
стадо...почему вам не уехать на Украину ?
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esperto
2 2
Да идиоты наши управители. Я бы как сделал. Штрафы бы сделал минимальными и "доступными", так чтобы было не накладно их платить. Тем самым убивается сразу два зайца: взяточничество со стороны мусаров на дороге и за счет минимальных "ставок" штрафы будут платить чаще и массовей, тем самым казна будет в плюсе. Ну тупо для примера, сейчас штраф за ремень тыща рублей, согласитесь это конский ценник, и каждый будет пытаться договориться с мусаром в случае остановки, а если бы штраф был 200-250 рублей, то и заплатить его не составит никакого труда и все бы платили.
Штрафы наоборот надо увеличить раз в 10 или 20 что б не повадно было нарушать, Цель штрафов не сбор денежных средств, а профилактика административных правонарушений.
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Vasya
0 0
Да идиоты наши управители. Я бы как сделал. Штрафы бы сделал минимальными и "доступными", так чтобы было не накладно их платить. Тем самым убивается сразу два зайца: взяточничество со стороны мусаров на дороге и за счет минимальных "ставок" штрафы будут платить чаще и массовей, тем самым казна будет в плюсе. Ну тупо для примера, сейчас штраф за ремень тыща рублей, согласитесь это конский ценник, и каждый будет пытаться договориться с мусаром в случае остановки, а если бы штраф был 200-250 рублей, то и заплатить его не составит никакого труда и все бы платили.
Ага, с такой логикой большинство будет ездить со скоростью 150 км/ч на красный сигнал светофора!
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Степан
0 0
Да идиоты наши управители. Я бы как сделал. Штрафы бы сделал минимальными и "доступными", так чтобы было не накладно их платить. Тем самым убивается сразу два зайца: взяточничество со стороны мусаров на дороге и за счет минимальных "ставок" штрафы будут платить чаще и массовей, тем самым казна будет в плюсе. Ну тупо для примера, сейчас штраф за ремень тыща рублей, согласитесь это конский ценник, и каждый будет пытаться договориться с мусаром в случае остановки, а если бы штраф был 200-250 рублей, то и заплатить его не составит никакого труда и все бы платили.
В целом согласен. Особенно это тонировки касается.
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