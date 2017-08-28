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Новокузнечан зовут на танцы ради помощи детям

Сегодня 12:19
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
images15.fotki.com

В Новокузнецке впервые состоится благотворительный танцевальный марафон #Помогай_танцуя.

Средства с него будут направлены на покупку игрушек для проекта «Коробка храбрости». Их получат маленькие пациенты онкогематологического отделения Городской детской клинической больницы № 4, рассказала ВашГород.ру одна из организаторов мероприятия Дарья Бойко.

К участию в марафоне приглашаются все неравнодушные горожане. Гостей праздника ждут танцевальные мастер-классы, развлекательная программа, а также розыгрыш призов. Организаторы не забыли и о маленьких жителях нашего города: для них будет действовать специальная игровая зона с аниматорами.

Всех желающих приглашают 3 сентября в 14:00 в парк Гагарина. Сбор участников — у стелы «50 лет Новокузнецку».

На помощь тяжелобольным ребятишкам новокузнечане могут пожертвовать любую сумму от 100 рублей.

Зарегистрировать на проекте можно здесь. Уточнить подробности — в группе мероприятия.

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