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Я уже с вами.
В Новокузнецке впервые состоится благотворительный танцевальный марафон #Помогай_танцуя.
Средства с него будут направлены на покупку игрушек для проекта «Коробка храбрости». Их получат маленькие пациенты онкогематологического отделения Городской детской клинической больницы № 4, рассказала ВашГород.ру одна из организаторов мероприятия Дарья Бойко.
К участию в марафоне приглашаются все неравнодушные горожане. Гостей праздника ждут танцевальные мастер-классы, развлекательная программа, а также розыгрыш призов. Организаторы не забыли и о маленьких жителях нашего города: для них будет действовать специальная игровая зона с аниматорами.
Всех желающих приглашают 3 сентября в 14:00 в парк Гагарина. Сбор участников — у стелы «50 лет Новокузнецку».
На помощь тяжелобольным ребятишкам новокузнечане могут пожертвовать любую сумму от 100 рублей.
Зарегистрировать на проекте можно здесь. Уточнить подробности — в группе мероприятия.
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