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В Новокузнецке откроется кофейня известной компании

Сегодня 12:42
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Сибирская сеть быстрого питания «Подорожник» запускает в Новокузнецке кофейню.

Торжественная церемония открытия состоится 1 сентября. Кофейня расположится на Новокузнецком автовокзале (ул. Транспортная, 4).

Удобные стулья для взрослых, чтобы покушать супчик и поработать через Wi-Fi, мягкие кресла для наслаждения капучино с маршмеллоу и бисквитным пирожным «Тирамису». Для малышей свои обеденные места, гречневая или молочная рисовая каша. Ну, а после обеда, дети смогут отправиться на детский «пятачок», чтобы разуться и поиграть с другими ребятишками, — сообщается в группе компании во «ВКонтакте».

Посетителям также обещают доступные цены. На открытие приглашаются все желающие.

Комментарии 6
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бревно Ленина
2 1
подороженник отстой, ищем и находим правильные кофейни
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Антон
3 0
Финальные конвульсии сети. Были бы молодцами - возможно дошли бы до Урала, а так как они провалиться на бутерах надо было смочь.
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634
2 0
ой у них там замдиректора такая тетка истеричная))) прям невменяемая порой)) при таком руководстве я вообще удивляюсь как они еще на плаву держатся)))
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максим
0 0
еда отстой, кладут все самое дешманское и нарезают так,что просвечивает
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Вадим Горяев
1 0
Наперекор всем скептикам Подорожник живет и развивается 22 года. Аналогичных примеров в нашем регионе и не найти. Я работаю в Подорожнике 10 лет и 10 лет слышу одни и те же разговоры от "доброжелателей" про конвульсии. Приходите 1 сентября - посмотрите, отведайте. Дай Бог всем такие конвульсии))))
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Маруся
0 0
Обожаю Подорожник! Очень круто, что они развиваются. Часто ем на Коммунаре. Зайду обязательно на открытие.
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