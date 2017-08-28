Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».
Я уже с вами.
Сибирская сеть быстрого питания «Подорожник» запускает в Новокузнецке кофейню.
Торжественная церемония открытия состоится 1 сентября. Кофейня расположится на Новокузнецком автовокзале (ул. Транспортная, 4).
Удобные стулья для взрослых, чтобы покушать супчик и поработать через Wi-Fi, мягкие кресла для наслаждения капучино с маршмеллоу и бисквитным пирожным «Тирамису». Для малышей свои обеденные места, гречневая или молочная рисовая каша. Ну, а после обеда, дети смогут отправиться на детский «пятачок», чтобы разуться и поиграть с другими ребятишками, — сообщается в группе компании во «ВКонтакте».
Посетителям также обещают доступные цены. На открытие приглашаются все желающие.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.