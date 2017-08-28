Сибирская сеть быстрого питания «Подорожник» запускает в Новокузнецке кофейню.

Торжественная церемония открытия состоится 1 сентября. Кофейня расположится на Новокузнецком автовокзале (ул. Транспортная, 4).

Удобные стулья для взрослых, чтобы покушать супчик и поработать через Wi-Fi, мягкие кресла для наслаждения капучино с маршмеллоу и бисквитным пирожным «Тирамису». Для малышей свои обеденные места, гречневая или молочная рисовая каша. Ну, а после обеда, дети смогут отправиться на детский «пятачок», чтобы разуться и поиграть с другими ребятишками, — сообщается в группе компании во «ВКонтакте».