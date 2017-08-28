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Я уже с вами.
Мариинский спирткомбинат снова выставили на торги. В предыдущие два раза покупателей так и не удалось найти, поэтому цену решено было снизить.
Как сообщает «Ъ», стартовая цена продажи комплекса — 272,13 миллиона рублей. Планируется, что каждые три дня цена будет снижаться на 4,5%. Самым максимальным пределом станет 14,97 миллиона рублей за весь комбинат.
Изначально Спирткомбинат пытались продать в июле за 302 миллиона рублей, но покупателей так и не нашлось. На момент признания банкротом задолженность ООО «Мариинский спиртовый комбинат» составляла около 400 миллионов рублей.
Мариинский спирткомбинат являлся одним крупнейших в СССР, построенный в ходе первых пятилеток, наряду с Петровским заводом в Ивановской области. Завод был пущен в конце 1930-х годов. В годы войны он обеспечивал техническим сырьем заводы взрывчатки и боеприпасов, а медицинским спиртом — многочисленные госпитали. В современной России спирткомбинат оставалсяся одним из самых крупных предприятий.
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Санкции сделали нас сильнее.
Санкции сделали нас сильнее.
Посмотрите чем первая холодная война закончилась и подумайте надо ли это повторять.
Это при том, что СССР был второй экономикой в мире и население было в два раза больше. Куда сегодня с американцами тягаться когда страна вымирает, а экономике нужно десять лет устойчивого развития чтобы сравняться с отсталыми латиноамериканскими странами?
Раньше капитал не выводили за бугор, а сейчас посмотрите какой отток денег и мозгов из страны. Да и ещё как грохнули нац. валюту - это тоже надо ещё суметь при таком богатстве природных ресурсов.