Мариинский спирткомбинат снова выставили на торги. В предыдущие два раза покупателей так и не удалось найти, поэтому цену решено было снизить.

Как сообщает «Ъ», стартовая цена продажи комплекса — 272,13 миллиона рублей. Планируется, что каждые три дня цена будет снижаться на 4,5%. Самым максимальным пределом станет 14,97 миллиона рублей за весь комбинат.

Изначально Спирткомбинат пытались продать в июле за 302 миллиона рублей, но покупателей так и не нашлось. На момент признания банкротом задолженность ООО «Мариинский спиртовый комбинат» составляла около 400 миллионов рублей.

Мариинский спирткомбинат являлся одним крупнейших в СССР, построенный в ходе первых пятилеток, наряду с Петровским заводом в Ивановской области. Завод был пущен в конце 1930-х годов. В годы войны он обеспечивал техническим сырьем заводы взрывчатки и боеприпасов, а медицинским спиртом — многочисленные госпитали. В современной России спирткомбинат оставалсяся одним из самых крупных предприятий.