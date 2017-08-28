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Недвижимость и строительство

В Кузбассе продают легендарный комбинат со скидкой

Сегодня 13:00
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Mediakuzbass.ru

Мариинский спирткомбинат снова выставили на торги. В предыдущие два раза покупателей так и не удалось найти, поэтому цену решено было снизить.

Как сообщает «Ъ», стартовая цена продажи комплекса — 272,13 миллиона рублей. Планируется, что каждые три дня цена будет снижаться на 4,5%. Самым максимальным пределом станет 14,97 миллиона рублей за весь комбинат.

Изначально Спирткомбинат пытались продать в июле за 302 миллиона рублей, но покупателей так и не нашлось. На момент признания банкротом задолженность ООО «Мариинский спиртовый комбинат» составляла около 400 миллионов рублей.

Мариинский спирткомбинат являлся одним крупнейших в СССР, построенный в ходе первых пятилеток, наряду с Петровским заводом в Ивановской области. Завод был пущен в конце 1930-х годов. В годы войны он обеспечивал техническим сырьем заводы взрывчатки и боеприпасов, а медицинским спиртом — многочисленные госпитали. В современной России спирткомбинат оставалсяся одним из самых крупных предприятий.

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Комментарии 6
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Андрей
4 1
Скоро все распродают,весь Кузбасс уйдет с молотка в Москву
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Жоржич
1 14
Скоро все распродают,весь Кузбасс уйдет с молотка в Москву
Не скули, страдалец!!!!!!
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Андрей
0 16
Не скули, страдалец!!!!!!
Да мне как то с высокой колоколни плевать на эти купи продай,у нас в городе и так парк городской продать хотят,автовокзал тоже не покупают
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что посеяли то и пожинаем
1 0
Скоро все распродают,весь Кузбасс уйдет с молотка в Москву
Смотрел моссковскую программу с российским экономистом и он сказал что в Москве цены на недвижимость упали в 3 раза!!!! Бежит народ…..


Санкции сделали нас сильнее.
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Акрихин
0 0
Вот к чему приводит борьба за трезвость)))
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о пользе санкций
2 0
Смотрел моссковскую программу с российским экономистом и он сказал что в Москве цены на недвижимость упали в 3 раза!!!! Бежит народ…..


Санкции сделали нас сильнее.
был могучий СССР который стоял практически на линии Маннергейма. И никто не смел даже вякать, не то чтоб какие-то санкции накладывать! А сейчас что? Рудимент от СССР под названием Россия... Это даже не царская Россия в границаз 1913 года. А усечённый вариант СССР. Мы многое потеряли, слишком многое, по сравнению с 1980-х годом. Даже никакое сравнение не идёт. а гонка вооружений да, стутчится нам в двери. Мы не сможем как тогда ибо тогда военная промышленность была намного больше... Плохи наши дела! О 80-х мы можем только вспоминать и мечтать... Нам до них очень далеко! К тому же мы вообще не туда идём...
Посмотрите чем первая холодная война закончилась и подумайте надо ли это повторять.
Это при том, что СССР был второй экономикой в мире и население было в два раза больше. Куда сегодня с американцами тягаться когда страна вымирает, а экономике нужно десять лет устойчивого развития чтобы сравняться с отсталыми латиноамериканскими странами?
Раньше капитал не выводили за бугор, а сейчас посмотрите какой отток денег и мозгов из страны. Да и ещё как грохнули нац. валюту - это тоже надо ещё суметь при таком богатстве природных ресурсов.
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