Набережная Томи вдоль улицы Назарова находится в плачевном состоянии. Жители города уже не раз обращались в администрацию с просьбой восстановить набережную в Кировском районе.

По предварительным подсчётам, на ремонт набережной потратят 26 миллионов рублей.

Подрядчика мэрия определит до 11 сентября 2017 года, пишут vse 42.

На набережной планируют заменить разрушенные кирпичные стены металлическими витыми ограждениями и бортовыми бетонными камнями.

Также рабочие избавятся от ненужных деревьев и кустарников, вместо них на набережной появятся красивые газоны и заасфальтированные тротуары.