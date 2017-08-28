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Я уже с вами.
Многие новокузнечане регулярно рассказывают, каким бы они хотели видеть свой город.
Одна из жительниц поделилась своей идеей благоустройства. Её внимание привлёк сквер Геологов, расположенный на Пионерском проспекте между школой № 12 и филиалом КемГУ.
По мнению девушки, сквер уютный и красивый, но его стоит облагородить к юбилею Новокузнецка.
Поставить несколько лавочек и сделать интересные композиции из камня, как в Японии. Это будет новая достопримечательность, да и студенты со школьниками будут там с удовольствием отдыхать, к тому же и вандалы на камни не позарятся, - поделилась своими мыслями горожанка с редакцией novokuznetsk.su.
Ранее ВашГород.ру сообщал о предложении переименовать главную площадь Новокузнецка.
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