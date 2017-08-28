«Суровая сибирская бургерная» МясоRoob теперь появится и в Кемерове.

Горожане смогут попробовать 11 разных бургеров, в том числе и диетический. Вегетарианцы могут заказать блюдо с фалафелем. По словам руководства, искусственные добавки они не используют. В меню есть бизнес-ланч, сообщает Vse42.

Бургерную откроют 1 сентября на Советском, 43.

Напомним, 27 августа в Кемерове открылся «Бургер Кинг».