В Новокузнецке стартовала акция «Сохрани жизнь».

Традиционная в городе акция от ГИБДД «Сохрани жизнь» направлена на привлечение внимания к проблеме аварийности. Сотрудники автоинспекции рассчитывают повлиять на правосознание взрослых участников дорожного движения.

«Сейчас, перед началом учебного года, она особенно актуальна. Дети возвращаются с мест отдыха в город, и водителям стоит напомнить об этом», — рассказали в пресс-службе ГИБДД Новокузнецка.

Вместо штрафов за незначительные нарушения ПДД водителям предлагают посмотреть видеоролики. Автолюбителям демонстрируют записи реальных аварий. Среди них и произошедшие на дорогах Новокузнецка.

Например, водители могут наглядно увидеть, какие последствия может иметь использование телефона за рулём.

«Всего за время проведения акции видеоролик посмотрели более 20 участников дорожного движения, причем многие признавались, что остаться равнодушными после увиденного не получится. Хочется надеяться, что подобного рода работа, нацеленная прежде всего на сознательность граждан, сможет переломить ситуацию на дорогах. Напомнить что с начала 2017 года на дорогах Новокузнецка травмировано 46 несовершеннолетних, 2 погибло», — добавили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения.

Мероприятие прошло в рамках оперативно-профилактических операций «Внимание-Дети!» и «Юный пассажир».