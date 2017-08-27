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Я уже с вами.
В минувшие выходные в Новокузнецке отмечали День шахтёра.
Первыми главный кузбасский праздник начали отмечать в Абашеве. А 26 августа к торжеству присоединились жители Новоильинского района. Горожане увидели выступление Arsenium и Mianna, а также местных творческих коллективов и студий. Когда стемнело, небо озарил салют.
Также в субботу на Площади торжеств прошёл очередной фестиваль красок холи.
В этот же день «Планета» праздновала День рождения. Горожан радовали местные творческие коллективы и Quest Pistols Show.
#planeta_nvkz#nvkz#новокузнецк #3годапланете#questpistolsshow
Публикация от Daniil Kazakov (@dkazakov_)
В воскресенье вечером новокузнечане увидели зрелищные выступления новокузнецких фаерщиков и танцоров.
Очень сильно переволновалась и лажанулаНо я дико рада предоставленной возможности и пережитым эмоциям, группе поддержки @tatyana_tak_tatyana , @heb3op , @natali93nn , @loginova.da , @agniya_slobodchikova ,пиар менеджеру - @plakhotnik.ann концертному директору по-совместительству сутенеру - @dinavetus и весёлой компании из @dinamica.nk . Это было чудесненько #шестопляски #poledance #nvkz #dinamicaNK #poleart #новокузнецк
Публикация от Валера (@valera_is_el)
Под конец горожане запустили в небо десятки воздушных шариков.
Публикация от Aleksandra (@aleksandra_evgenevna0801)
Напомним, столицей Дня шахтёра в этом году был Междуреченск.
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