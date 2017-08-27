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Как новокузнечане отметили День шахтёра

Сегодня 14:17
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Novokuznetsk.su

В минувшие выходные в Новокузнецке отмечали День шахтёра.

Первыми главный кузбасский праздник начали отмечать в Абашеве. А 26 августа к торжеству присоединились жители Новоильинского района. Горожане увидели выступление Arsenium и Mianna, а также местных творческих коллективов и студий. Когда стемнело, небо озарил салют.

Также в субботу на Площади торжеств прошёл очередной фестиваль красок холи.

В этот же день «Планета» праздновала День рождения. Горожан радовали местные творческие коллективы и Quest Pistols Show.

#planeta_nvkz#nvkz#новокузнецк #3годапланете#questpistolsshow

Публикация от Daniil Kazakov (@dkazakov_)

В воскресенье вечером новокузнечане увидели зрелищные выступления новокузнецких фаерщиков и танцоров.

Под конец горожане запустили в небо десятки воздушных шариков.

Красота

Публикация от Aleksandra (@aleksandra_evgenevna0801)

Напомним, столицей Дня шахтёра в этом году был Междуреченск.

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