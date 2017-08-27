В минувшие выходные в Новокузнецке отмечали День шахтёра.

Первыми главный кузбасский праздник начали отмечать в Абашеве. А 26 августа к торжеству присоединились жители Новоильинского района. Горожане увидели выступление Arsenium и Mianna, а также местных творческих коллективов и студий. Когда стемнело, небо озарил салют.

Также в субботу на Площади торжеств прошёл очередной фестиваль красок холи.

В этот же день «Планета» праздновала День рождения. Горожан радовали местные творческие коллективы и Quest Pistols Show.

#planeta_nvkz#nvkz#новокузнецк #3годапланете#questpistolsshow Публикация от Daniil Kazakov (@dkazakov_) Авг 27 2017 в 12:18 PDT

В воскресенье вечером новокузнечане увидели зрелищные выступления новокузнецких фаерщиков и танцоров.

Под конец горожане запустили в небо десятки воздушных шариков.

Красота Публикация от Aleksandra (@aleksandra_evgenevna0801) Авг 27 2017 в 8:44 PDT

Напомним, столицей Дня шахтёра в этом году был Междуреченск.