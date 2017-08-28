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Недвижимость и строительство

Собственники боятся сдавать свои квартиры

Сегодня 14:35
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
https://regulationsdiscovery.jimdo.com

Россияне, которые владеют свободными площадями зачастую боятся сдавать квартиры. Эксперты рассказали об основных страхах арендодателей.

Как сообщает портал svpressa.ru, большинство собственников опасаются, что квартирант окажется совсем не тем человеком, за которого себя выдает. Во-вторых, того, что после подписания договора найма в квартире будут фактически проживать никоим образом не фигурирующие в нем люди.

Некоторые арендодатели боятся коллекторов. Собственники думают, что квартиросъемщик оформит кредит и не будет его платить, указав в качестве адреса проживания съемное жилье, и скроется в неизвестном направлении, а настоящему владельцу квартиры придется потом отбиваться от атак коллекторов.

Также распространены страхи на тему воровства бывшими квартиросъемщиками с помощью дубликатов ключей. А другие собственники боятся писать в договоре свои личные данные. По их мнению нечестный арендатор может воспользоваться ими в мошеннических схемах.

Ну, а самой главной фобией является порча имущества. Данный страх беспокоит 70% собственников съемного жилья.

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Комментарии 6
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Илья
2 0
Спалят хату и свалят потихой
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олег
1 0
кто не рескует то не пьёт воду из под крана
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читатель
0 0
Заключай договор аренды каждый год, прижмет налоговая или обстоятельства-обнародуешь его
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люмпен
2 0
Артём:
я фильтрую и кипячу
Ну , ты то святой 3,14 zды клок , мы уже знаем ...
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