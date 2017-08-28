Россияне, которые владеют свободными площадями зачастую боятся сдавать квартиры. Эксперты рассказали об основных страхах арендодателей.

Как сообщает портал svpressa.ru, большинство собственников опасаются, что квартирант окажется совсем не тем человеком, за которого себя выдает. Во-вторых, того, что после подписания договора найма в квартире будут фактически проживать никоим образом не фигурирующие в нем люди.

Некоторые арендодатели боятся коллекторов. Собственники думают, что квартиросъемщик оформит кредит и не будет его платить, указав в качестве адреса проживания съемное жилье, и скроется в неизвестном направлении, а настоящему владельцу квартиры придется потом отбиваться от атак коллекторов.

Также распространены страхи на тему воровства бывшими квартиросъемщиками с помощью дубликатов ключей. А другие собственники боятся писать в договоре свои личные данные. По их мнению нечестный арендатор может воспользоваться ими в мошеннических схемах.

Ну, а самой главной фобией является порча имущества. Данный страх беспокоит 70% собственников съемного жилья.