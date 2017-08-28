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Я уже с вами.

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Назван идеальный возраст для вступления в брак

Сегодня 15:00
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Россияне в опросе ВЦИОМ рассказали об идеальном возрасте, когда надо вступать в брак.

Для мужчин планку определили повыше — 27 лет. Этот возраст читают идеальными для брака 77% опрошенных. Женщинам выходить замуж стоит уже в 23 года. За этот вариант проголосовали 81% участников.

Для россиян по-прежнему важно официально оформлять отношения, сообщает Novokuznetsk.su. За зарегистрированный по всем правилам брак высказались 78% опрошенных. 12% выбрали совместную жизнь со второй половинкой без регистрации, так называемый гражданский брак.

Старшее поколение сожительство без регистрации одобряет намного реже — за этот вариант высказались лишь 5% человек. Среди молодёжи этот показатель составил 21%.

Интересно, что особых различий во взглядах на брак среди жителей города и села, мужчин и женщин специалисты не увидели.

Комментарии 4
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Я
4 11
Быдлу все равно в каком возрасте жениться. плодиться и размножаться
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Ты
5 4
Быдлу все равно в каком возрасте жениться. плодиться и размножаться
сам быдло
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люмпен
2 0
Не был бы дураком в 23 года - никогда бы не женился . И это не только мое мнение ...
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Екарный бабай
0 0
Быдлу все равно в каком возрасте жениться. плодиться и размножаться
Это да,куда нас до вас,представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.
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