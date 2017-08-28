Россияне в опросе ВЦИОМ рассказали об идеальном возрасте, когда надо вступать в брак.

Для мужчин планку определили повыше — 27 лет. Этот возраст читают идеальными для брака 77% опрошенных. Женщинам выходить замуж стоит уже в 23 года. За этот вариант проголосовали 81% участников.

Для россиян по-прежнему важно официально оформлять отношения, сообщает Novokuznetsk.su. За зарегистрированный по всем правилам брак высказались 78% опрошенных. 12% выбрали совместную жизнь со второй половинкой без регистрации, так называемый гражданский брак.

Старшее поколение сожительство без регистрации одобряет намного реже — за этот вариант высказались лишь 5% человек. Среди молодёжи этот показатель составил 21%.

Интересно, что особых различий во взглядах на брак среди жителей города и села, мужчин и женщин специалисты не увидели.