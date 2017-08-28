Боксерский поединок между американцем Флойдом Мейвейзером и ирландцем Конором МакГрегором заинтересовал жителей Кузбасса.

Согласно статистике использования приставок «Большое ТВ» от Good Line, 30,1% телезрителей, которые смотрели телевизор 27 августа с 10:00 до 12:00, выбрали «Первый канал». Именно на первой кнопке транслировалось главное боксерское событие года.

«Аудитория „Первого канала“, благодаря бою, увеличилась более чем в два раза. Для сравнения, в среднем по утрам в выходные „Первый канал“ смотрят 10−15% от всех телезрителей. Выборка составила 40 тысяч пользователей», — пояснили в отделе аналитики компании «Good Line».

Поединок между Мейвейзером и МакГрегором состоялся в Лас-Вегасе в минувшие выходные и закончился победой американца техническим нокаутом в десятом раунде.