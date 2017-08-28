Синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе.

Во вторник утром местами туман, днём будет солнечно. Воздух прогреется до +23…+28 градусов. По северным районам области возможен небольшой дождь, гроза. Ночью похолодает до +8…+13, сообщается на сайте Кемеровского гидрометцентра.

В среду столбик термометра днём поднимется до +22…+27. Местами пройдут небольшие дожди, прогремят грозы, южный ветер будет усиливаться до 15 метров в секунду. Ночью температура по области понизится до отметок +8,+13°С.

В четверг местами вероятны небольшие дожди и грозы вероятны. Температура воздуха днём составит +19…+24 градуса, ночью опустится до +5…+10. Западный ветер будет усиливаться до 12 метров в секунду.

В пятницу днём синоптики прогнозируют осадки в большинстве районов области. Столбик термометра поднимется до +18…+23 градусов. Ветер западный с переходом на южный и с порывами до 15−20 метров в секунду. Ночью ожидается 9…14 градусов выше ноля.

В субботу воздух прогреется до +21…+26 градусов. Южный ветер с переходом на западный будет дуть с порывами до 15−20 метров в секунду. Ожидаются небольшие и умеренные дожди, грозы. Ночью температура составит около 8 градусов со знаком «плюс».

В воскресенье днём станет холоднее. Синоптики прогнозируют +14…+19 градусов. Ночью ожидается в пределах +4…+9. Днём местами пройдёт небольшой дождь, ночью преимущественно без осадков.