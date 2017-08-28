Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».
Я уже с вами.
Синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе.
Во вторник утром местами туман, днём будет солнечно. Воздух прогреется до +23…+28 градусов. По северным районам области возможен небольшой дождь, гроза. Ночью похолодает до +8…+13, сообщается на сайте Кемеровского гидрометцентра.
В среду столбик термометра днём поднимется до +22…+27. Местами пройдут небольшие дожди, прогремят грозы, южный ветер будет усиливаться до 15 метров в секунду. Ночью температура по области понизится до отметок +8,+13°С.
В четверг местами вероятны небольшие дожди и грозы вероятны. Температура воздуха днём составит +19…+24 градуса, ночью опустится до +5…+10. Западный ветер будет усиливаться до 12 метров в секунду.
В пятницу днём синоптики прогнозируют осадки в большинстве районов области. Столбик термометра поднимется до +18…+23 градусов. Ветер западный с переходом на южный и с порывами до 15−20 метров в секунду. Ночью ожидается 9…14 градусов выше ноля.
В субботу воздух прогреется до +21…+26 градусов. Южный ветер с переходом на западный будет дуть с порывами до 15−20 метров в секунду. Ожидаются небольшие и умеренные дожди, грозы. Ночью температура составит около 8 градусов со знаком «плюс».
В воскресенье днём станет холоднее. Синоптики прогнозируют +14…+19 градусов. Ночью ожидается в пределах +4…+9. Днём местами пройдёт небольшой дождь, ночью преимущественно без осадков.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.