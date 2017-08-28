Лучшие высшие учебные заведения выберут голосованием.

Соцопрос стартовал на на сайте МИА «Россия сегодня». Голосование продлится до 10 сентября. Оставить свой голос могут студенты, их родители и работники вузов.

Отдать голос можно за один из 400 вузов страны. Однако среди них только филиалы государственных университетов и негосударственные учебные заведения, которые имеют лицензию, аккредитацию и сайт.

«Мы приглашаем всех принять самое активное участие в данном опросе, поскольку уверены, что его результаты будут способствовать развитию открытости университетов, помогут определить основные пути развития данных образовательных организаций на следующем этапе», — сказала начальник Управления проектов в области образования.

Качество работы вузов предлагают оценить по десятибалльной шкале по нескольким критериям: наличие дополнительных образовательных программ и возможность для развития своих творческих способностей, доброжелательность, вежливость и компетентность их работников, пишут РИА Новости.

Независимое голосование проводится Министерством образования и науки Российской Федерации третий год. К слову, в прошлом году в аналогичном опросе приняло участие 108 000 респондентов. Из них больше 80% - студенты.