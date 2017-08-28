В России могут изменить правила проезда перекрёстка с круговым движением.

Речь идёт о предоставлении приоритета водителям, которые едут по кругу. Другие автомобилисты должны будут им уступать. Соответствующий законопроект разработали в МВД России, сообщает РИА Новости.

По мнению авторов инициативы, такая организация проезда увеличит пропускную способность дорог. Сейчас ПДД обязывают водителей уступать дорогу тем, кто въезжает на круг, — по принципу помехи справа. Существующие нормы водители воспринимают двояко. В результате возникают заторы, происходят ДТП, отмечают полицейские.

Кроме того, предлагается создать зоны «успокоенного движения». Там пешеходы смогут переходить проезжую часть в любом месте, а автомобили должны ехать со скоростью не выше 20 километров в час.