Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой

В России планируют изменить правила кругового движения

Сегодня 15:31
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
media.prime.md

В России могут изменить правила проезда перекрёстка с круговым движением.

Речь идёт о предоставлении приоритета водителям, которые едут по кругу. Другие автомобилисты должны будут им уступать. Соответствующий законопроект разработали в МВД России, сообщает РИА Новости.

По мнению авторов инициативы, такая организация проезда увеличит пропускную способность дорог. Сейчас ПДД обязывают водителей уступать дорогу тем, кто въезжает на круг, — по принципу помехи справа. Существующие нормы водители воспринимают двояко. В результате возникают заторы, происходят ДТП, отмечают полицейские.

Кроме того, предлагается создать зоны «успокоенного движения». Там пешеходы смогут переходить проезжую часть в любом месте, а автомобили должны ехать со скоростью не выше 20 километров в час.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ