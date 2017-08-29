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Я уже с вами.
Недавно «Яндекс» запустил новый «умный» поисковик. ВашГород.ру решил опробовать нововведение и узнать, что чаще всего у системы спрашивают о жителях Кузбасса.
Чтобы наши личные поисковые запросы не повлияли на результат, мы вышли из аккаунта. В поиск решили вбивать слово «почему».
Начали мы с Новокузнецка. Выяснили, что чаще всего россиян интересует, почему Новокузнецк дважды орденоносный, и за что выгнали из КХЛ «Кузню». О многочисленных отключениях воды жители тоже почему-то спрашивают «Яндекс», а не управляющую компанию.
Вечный вопрос о склонении слова «Кемерово» по-прежнему актуален. Как и недоумение по поводу того, что столицей Кузбасса стал не Новокузнецк.
Мы продолжили с другими кузбасскими городами и кое-где увидели интересные и забавные вопросы.
Предлагаем догадаться, что к чему.
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