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Почему новокузнечане не любят Кемерово, а Прокопьевск — столица мира: странные и интересные вопросы о Кузбассе

Сегодня 07:00
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Недавно «Яндекс» запустил новый «умный» поисковик. ВашГород.ру решил опробовать нововведение и узнать, что чаще всего у системы спрашивают о жителях Кузбасса.

Чтобы наши личные поисковые запросы не повлияли на результат, мы вышли из аккаунта. В поиск решили вбивать слово «почему».

Начали мы с Новокузнецка. Выяснили, что чаще всего россиян интересует, почему Новокузнецк дважды орденоносный, и за что выгнали из КХЛ «Кузню». О многочисленных отключениях воды жители тоже почему-то спрашивают «Яндекс», а не управляющую компанию.

Вечный вопрос о склонении слова «Кемерово» по-прежнему актуален. Как и недоумение по поводу того, что столицей Кузбасса стал не Новокузнецк.

Мы продолжили с другими кузбасскими городами и кое-где увидели интересные и забавные вопросы.

Предлагаем догадаться, что к чему.

Комментарии 1
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Осинники называли вишневым задолго до открытия сомнительного цеха и именно за то что там растет много вишни.
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