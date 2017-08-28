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Я уже с вами.
В лаборатории Гидрометцентра России сообщили, какую погоду сибирякам ждать в первые дни сентября.
В то время как на большинство территорий придёт лето с температурой до +25 и даже +30 градусов, в Сибири ожидается сухая осенняя погода. Днём в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае воздух прогреется до +16…+21 градуса. Иногда ожидается +27 градусов, сообщает «Российская газета».
Напомним, прошедшее лето не порадовало сибиряков погодой. Дождями топило Новосибирск, Кемеров, Новокузнецк. А в Красноярске из-за сильных ливней даже объявили режим ЧС.
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