В лаборатории Гидрометцентра России сообщили, какую погоду сибирякам ждать в первые дни сентября.

В то время как на большинство территорий придёт лето с температурой до +25 и даже +30 градусов, в Сибири ожидается сухая осенняя погода. Днём в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае воздух прогреется до +16…+21 градуса. Иногда ожидается +27 градусов, сообщает «Российская газета».

Напомним, прошедшее лето не порадовало сибиряков погодой. Дождями топило Новосибирск, Кемеров, Новокузнецк. А в Красноярске из-за сильных ливней даже объявили режим ЧС.