Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой

Сибирякам рассказали о погоде в первые осенние дни

Сегодня 16:14
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В лаборатории Гидрометцентра России сообщили, какую погоду сибирякам ждать в первые дни сентября.

В то время как на большинство территорий придёт лето с температурой до +25 и даже +30 градусов, в Сибири ожидается сухая осенняя погода. Днём в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае воздух прогреется до +16…+21 градуса. Иногда ожидается +27 градусов, сообщает «Российская газета».

Напомним, прошедшее лето не порадовало сибиряков погодой. Дождями топило Новосибирск, Кемеров, Новокузнецк. А в Красноярске из-за сильных ливней даже объявили режим ЧС.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ