21-летняя жительница Анжеро-Судженска попалась на удочку мошенников.

Злоумышленники позвонили девушке от лица мобильного оператора. Заявили, что якобы проводят акцию — возвращают деньги за услуги, которые предусмотрены тарифом, но не были использованы абонентом.

Для перевода попросили информацию о банковской карте. Девушка выполнила условия аферистов, и уже через пару минут с её счёта списали 20 000 рублей.

Сейчас полицейские ищут мошенников, сообщили в областном ГУ МВД. Следователь решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».