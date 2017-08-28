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Я уже с вами.
21-летняя жительница Анжеро-Судженска попалась на удочку мошенников.
Злоумышленники позвонили девушке от лица мобильного оператора. Заявили, что якобы проводят акцию — возвращают деньги за услуги, которые предусмотрены тарифом, но не были использованы абонентом.
Для перевода попросили информацию о банковской карте. Девушка выполнила условия аферистов, и уже через пару минут с её счёта списали 20 000 рублей.
Сейчас полицейские ищут мошенников, сообщили в областном ГУ МВД. Следователь решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».
Кузбассовцев просят быть бдительными и никогда не сообщать незнакомцам реквизиты банковских карт и персональные данные. А информацию об акциях и спецпредложениях лучше проверять на официальных сайтах компаний.
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