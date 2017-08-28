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Мошенники нашли новый способ обмана кузбассовцев

Сегодня 16:31
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Savelovskiy.mos.ru

21-летняя жительница Анжеро-Судженска попалась на удочку мошенников.

Злоумышленники позвонили девушке от лица мобильного оператора. Заявили, что якобы проводят акцию — возвращают деньги за услуги, которые предусмотрены тарифом, но не были использованы абонентом.

Для перевода попросили информацию о банковской карте. Девушка выполнила условия аферистов, и уже через пару минут с её счёта списали 20 000 рублей.

Сейчас полицейские ищут мошенников, сообщили в областном ГУ МВД. Следователь решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

Кузбассовцев просят быть бдительными и никогда не сообщать незнакомцам реквизиты банковских карт и персональные данные. А информацию об акциях и спецпредложениях лучше проверять на официальных сайтах компаний.

Комментарии 4
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ну разве не бестолковая...ведь явный развод на лицо....
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Информация о банковской карте ... И что тут нового?
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.
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Какие богатые люди в Анжеро-Судженске живут, 20000 на карте на мелкие расходы.
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Ник
0 0
Какие богатые люди в Анжеро-Судженске живут, 20000 на карте на мелкие расходы.
Может зарплату получила только
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