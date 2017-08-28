У сибирячек появился шанс стать участницей шоу «Холостяк»
Сегодня 16:45
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Телеканал ТНТ объявил о кастинге на 6-ой сезон программы «Холостяк».
Чтобы стать участницей отборочного тура, нужно заполнить анкету, приложить фотографию и отправить заявку организаторам проекта, сообщается на сайте телеканала.
Жительницы Сибири смогут попробовать свои силы на кастинге в Новосибирске. Он пройдёт 10 сентября.
Также кастинги состоятся в Санкт-Петербурге, Перми и Краснодаре.
Кто станет «главным холостяком» страны, пока не сообщается.
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