Жители Новокузнецкого района протестуют против строительства нового разреза рядом с посёлком Апанас. Об этом сообщает nk-tv.com.

Посёлок Апанас и его окрестности стали очередной «взрывной точкой» на карте Новокузнецкого района.

Как отмечает издание, поводом для народного схода на промышленной площадке будущего разреза стали, по мнению сельчан, неправомерные действия владельцев компании «Сибуголь». Люди, которым выпала незавидная перспектива проживания по соседству с угольным отвалом и котлованом считают, что коммерческое предприятие без соответствующих разрешительных документов ведёт вскрышные работы.

Представители частной компании обещают выкупить земли у собственников. Но где гарантии того, что людей не обманут? При этом большинство дачников не намерены менять прописку и паковать чемоданы, считая, что их незаконно заставляют убраться с родной земли, сообщает портал.

Во время празднования дня шахтёра сельчане собирались на площадке будущего угольного разреза. Кто-то из сельчан привёз плакаты с надписями «Кузбасс — наш дом, а не склад с углём» и «Мы не хотим жить на лунных ландшафтах» и установил их в кустах, чтобы не быть уличённым в проведении несанкционированного митинга.

Также среди собравшихся были и местные фермеры, которые могут обанкротится, если добыча угля начнётся на плодородных землях.

По словам журналистов издания, на народный сход обратили внимание сотрудники администрации Новокузнецкого района и работники полиции, которые приехали в окрестности Апанаса для обеспечения правопорядка. На диалог к людям «вышел» и представитель угольной компании. Заместитель генерального директора ООО «Сибуголь» Евгений Гусев подтвердил, что предприятие получило лицензию на разработку.

Собравшиеся потребовали предоставить лицензию и разрешительные документы на ведение подготовительных горных работ. Однако этого сделано не было. Также представитель «Сибугля» заявил, что в настоящее время их организация занимается лишь прокладкой технологической дороги. Однако местные жители, среди которых бывшие работники угольных предприятий, заявляют, что компания уже начала вскрышные работы близ села Ананьино и в десятках метрах от федеральной трассы, где разрыт склон.

Свои претензии жители Апанаса, Ананьино, Верхних Кинерков, Михайловки, СНТ «Углеп» и других населённых пунктов высказали сельским чиновникам.

Остановить «волну народного гнева» попытался высокопоставленный сотрудник ОМВД России по Новокузнецкому району, который пообещал, что до выяснения законности работы угольной компании какие-либо работы будут прекращены.

Только ближе к вечеру люди, которых успели припугнуть и штрафными санкциями за проведение «подобных сборищ», и вызовом бойцов ОМОН, и «профилактической беседой» со слишком инициативными людьми, разъехались по домам, передаёт издание.

Однако местные жители настроены решительно. В случае нарушения договорённостей, сельчане готовы выехать на объект и помешать ведению работ.

Ранее ВашГород.ру сообщал о недовольстве жителей разрезами в Тайлепе и Берёзово.